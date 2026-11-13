Buenas noticias para Gasperini en la Roma: tres jugadores importantes vuelven a entrenarse con el grupo Después de Dybala y Mancini, que ya se habían reincorporado al grupo en los últimos días, Mile Svilar también ha vuelto por fin a entrenarse con el resto de sus compañeros

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Después de Dybala y Mancini, que ya habían vuelto a entrenarse parcialmente con el grupo en los últimos días, Mile Svilar también ha regresado por fin a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

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Buenas noticias desde Trigoria para Gian Piero Gasperini. El parón de selecciones está permitiendo a la Roma recuperar a varios de sus jugadores más importantes que figuraban en la lista de lesionados. Y, tras los progresos de los últimos días de Paulo Dybala y Gianluca Mancini, hoy ha llegado otra señal positiva de Mile Svilar.

DYBALA Y MANCINI: El defensa italiano y el delantero argentino ya habían vuelto a trabajar parcialmente con el grupo en los últimos días, después de superar sus respectivos problemas físicos: unas molestias en el flexor derecho para Mancini y una lesión en la pantorrilla para Dybala. En la sesión de hoy, ambos completaron todo el entrenamiento con sus compañeros y dieron otro paso importante hacia su regreso.

SVILAR REAPARECE: La noticia más esperada, sin embargo, tiene que ver con el portero serbio. Según informó Sky Sport, Svilar realizó la primera parte de la sesión con el resto del equipo. Una señal alentadora tras su larga ausencia por el problema en el pie. Su recuperación avanza y la Roma puede afrontar con mayor confianza la posibilidad de volver a contar con su portero titular ya a la vuelta del parón.

¿LOS TRES TITULARES A LA VUELTA? La Roma volverá a jugar el próximo sábado 21 de noviembre, cuando visitará al Parma a partir de las 18:00. Una cita importante para Gasperini, que espera poder contar de nuevo con tres piezas fundamentales para reactivar la persecución de la Lazio y el Inter, que le preceden en lo alto de la clasificación. Sobre el papel, el calendario de la Roma no es exigente: después llegarán en la Serie A el partido en casa contra el Monza del 29 de noviembre y la visita al Bolonia el 4 de diciembre. Sin embargo, las próximas citas de la Champions League están marcadas en rojo en el calendario: el partido contra el PSG del miércoles 25 de noviembre y el del 8 de diciembre contra el Sporting de Lisboa. La Roma está obligada a sumar puntos en su lucha por los playoffs.