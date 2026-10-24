El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española ha elegido a Juan Martínez Munuera para dirigir el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo, en la décima jornada de LaLiga.

El anuncio llega en medio de un ambiente cargado de tensión tanto en lo deportivo como en lo arbitral, tras la polémica vivida en las últimas jornadas.

Está previsto que Munuera cuente con Javier Iglesias Villanueva en la sala del videoarbitraje asistente.

Según el diario español «Marca», esta será la quinta ocasión en la que Juan Martínez Munuera, de 44 años, dirija un Clásico, a lo largo de una trayectoria que se extiende durante 14 temporadas en Primera División de España.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Los resultados anteriores favorecen al Real Madrid, que logró la victoria en tres de los cuatro partidos dirigidos por el árbitro, ya que venció por 3-1 en LaLiga en 2020, por 4-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en 2023 y por 4-1 en la final de la Supercopa de España en 2024.

En cambio, el Barcelona logró la victoria por 4-0 en uno de los partidos de Liga en 2022.

Martínez Munuera ya ha dirigido un partido tanto del Barcelona como del Real Madrid durante la presente temporada.

Dirigió al conjunto catalán en su enfrentamiento ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que terminó con victoria del Barcelona por 3-1, y también arbitró el partido del Real Madrid ante el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu, que el conjunto blanco resolvió por 4-0.

Durante los partidos que ha dirigido al Real Madrid, el árbitro procedente de Alicante ha dirigido al conjunto blanco en 46 enfrentamientos, en los que ha logrado 30 victorias y 9 empates frente a 7 derrotas.

En cuanto al Barcelona, le ha dirigido 40 partidos, 27 de los cuales terminaron con victoria, 6 con empate y 7 con derrota.

El videoarbitraje

El árbitro Javier Iglesias Villanueva, de 43 años, se hace cargo de la responsabilidad del videoarbitraje asistente durante el Clásico.

El árbitro procedente de Iomés pertenece al cuerpo especializado en el videoarbitraje desde la temporada 2024-2025.

Iglesias había recibido críticas del Real Madrid en febrero de 2025, cuando trabajaba en la sala del videoarbitraje durante el partido entre el Espanyol y el Real Madrid, después de no pedirle al árbitro Munuez Ruiz que revisara una jugada que planteaba la posibilidad de la expulsión de Carlos Romero, tras su entrada por detrás sobre Kylian Mbappé.



