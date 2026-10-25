El neerlandés Frenkie de Jong volvió a jugar con el Barcelona, tras una ausencia que se prolongó durante 155 días, después de que el técnico Hansi Flick lo hiciera entrar en el minuto 74 del duelo ante el Real Madrid, que terminó con la derrota del conjunto catalán por 2-1, en el marco de la competición de la Liga española.

El centrocampista recibió un caluroso recibimiento por parte de la afición del Barcelona en el estadio Spotify Camp Nou, después de entrar en sustitución de Fermín López, en un intento de Flick por dinamizar el centro del campo y buscar un gol que diera la ventaja al equipo, cuando el marcador reflejaba el empate a 1-1.

El regreso de De Jong llegó en un momento complicado, durante un duelo abierto marcado por la velocidad y la igualdad, ya que Flick cambió la posición del jugador dentro del campo, haciéndolo participar en la banda derecha del centro del campo al mismo nivel en el que jugó Pedri.

Pero la alegría del regreso no duró mucho, después de que el Real Madrid lograra marcar el gol de la victoria en el minuto 87, tras un contraataque que finalizó Kylian Mbappé, privando al Barcelona de llevarse los tres puntos del Clásico.

De Jong había sufrido el 23 de julio de 2026 una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lo que lo alejó de los terrenos de juego durante meses, a excepción de su participación con la selección de los Países Bajos en el Mundial de verano.

El jugador había reconocido anteriormente que comprendía el malestar de parte de la afición del Barcelona por su presencia con la selección, en un momento en el que no podía jugar con su club.

Y pese a la amargura de la derrota, el regreso de De Jong representa, según el diario "Sport", un impulso positivo para el Barcelona y Hansi Flick, ya que el centrocampista queda gradualmente disponible para recuperar su forma y el ritmo de los partidos, y contribuir en la próxima etapa de la temporada.