Buenas noticias para el Al-Ahly: Abu Rida pide un lugar extra en la Liga de Campeones de África

Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, pidió a la Confederación Africana aumentar los clubes en la Liga de Campeones y la Copa de la Confederación.

El Zamalek y el Pyramids disputarán la Liga de Campeones, mientras que el Al Ahly, tercero en la liga local, jugará la Copa Confederación.

La cuenta de la Federación Egipcia en X publicó el comunicado, donde se pide añadir un cupo más a cada federación miembro de la CAF.

La petición se justifica por los logros de las federaciones africanas en el Mundial 2026.

El comunicado añade que, de aceptarse, algunas federaciones podrían inscribir hasta tres equipos en cada competición, siempre que arranquen en las rondas preliminares.

De aceptarse, el Al-Ahly se sumaría a Zamalek y Pyramids en la Liga de Campeones, evitando así la Copa Confederación.