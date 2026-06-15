Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Buenas noticias para Arabia Saudí: ¿qué hará Uruguay tras ir perdiendo al descanso en el Mundial?

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Arabia Saudita
Uruguay
EE. UU.

«Los Verdes» sueñan con hacer historia frente a «La Celeste»

A lo largo de su historia, Uruguay ha sufrido varios reveses en Mundiales tras ir perdiendo al descanso.

En la primera jornada del Mundial 2026, Uruguay terminó el primer tiempo 1-0 abajo ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según la cuenta de estadísticas “Mstership” en X, es la 18.ª vez que la “Celeste” termina el primer tiempo abajo en el marcador en su historia mundialista.

La Celeste solo ganó 3 de esos partidos, empató 3 y perdió 12.

Arabia Saudí confía en que la racha negativa uruguaya continúe para liderar el Grupo H, donde también están España y Cabo Verde, tras su empate sin goles.

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Anuncios