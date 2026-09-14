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Abobakr El Mokadem

Traducido por

«Buenas noticias»: Mourinho anuncia la lista del Real Madrid para enfrentar al Elche

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

El conjunto merengue ocupa el subliderato por detrás del Barcelona, líder de la clasificación

 El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la lista del equipo de cara al duelo ante el Elche, mañana martes, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, en el estadio Martínez Valero.

La mejor noticia para el Real Madrid en lo que respecta a la lista del equipo, una vez más, es la ausencia de nuevas lesiones. Todos los jugadores están listos para participar ante el Elche.

La sesión de entrenamiento que se disputó el día previo al partido fue importante para el cuerpo técnico, que respiró aliviado al ver que todos sus jugadores se habían recuperado bien tras el partido del pasado sábado ante el Rayo Vallecano.

La lista del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Asencio, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger y Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Tiago.

Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Mbappé, Espi, Brahim Díaz y Yan Diomandé.


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