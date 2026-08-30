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Abobakr El Mokadem

Traducido por

Buenas noticias: el Real Madrid revive el recuerdo de Zidane ante el Málaga

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
Z. Zidane
España
Francia

¿Se repetirá la gesta?

El Real Madrid logró marcar 3 goles en la primera media hora de su partido de este domingo ante el Málaga, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la competición de LaLiga.

El triplete llegó en apenas 11 minutos, ya que Jude Bellingham abrió el marcador en el minuto 19, antes de que el Real Madrid añadiera el segundo a través del portero del Málaga, Alfonso Herrero (26 goles en propia puerta), y de que Kylian Mbappé anotara el tercer gol en el minuto 30.

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La cuenta «Mister Chip», en la plataforma «X», especializada en estadísticas, señaló: «Esta es la ventaja de 3-0 más rápida del Real Madrid en un partido de LaLiga desde el 9 de noviembre de 2019 (contra el Eibar, con Zidane en el banquillo)».

Cabe recordar que el Real Madrid se proclamó campeón de la liga en aquella temporada (2019/2020).

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