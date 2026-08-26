El Barcelona anunció este miércoles la firma de un nuevo acuerdo de patrocinio con una compañía aérea egipcia que se extiende por tres temporadas, hasta el final de la temporada 2028/2029, en un paso que refuerza la presencia del club catalán en el mercado egipcio y en la región de Oriente Medio y África.

La colaboración llega en un momento llamativo para la afición egipcia, coincidiendo con la presencia del joven delantero Hamza Abdelkarim en las filas del primer equipo del Barcelona, tras su traspaso desde el Al Ahly.

Y aunque no hay nada que confirme que el fichaje de Hamza Abdelkarim fuera una causa directa de la firma del acuerdo, la presencia de un jugador egipcio en las filas del primer equipo probablemente haya contribuido a aumentar el interés del mercado egipcio por el Barcelona y a atraer más miradas hacia el club catalán dentro de Egipto, especialmente con la gran popularidad de la que goza el Barcelona entre la afición egipcia.

En virtud del acuerdo, la compañía aérea egipcia se convierte en la aerolínea oficial y exclusiva del Barcelona, mientras que la colaboración incluye al primer equipo de fútbol masculino, junto con los equipos de baloncesto y balonmano.

¿Aparecerá el logotipo de la compañía aérea egipcia en la camiseta del Barcelona?

El Barcelona aclaró que el logotipo de la compañía egipcia no aparecerá en la camiseta del primer equipo de fútbol, según lo recogido en el acuerdo anunciado.

Sin embargo, el logotipo de la compañía sí aparecerá en la parte frontal de la camiseta del equipo de balonmano durante los partidos.

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El Barcelona amplía su presencia en Egipto

El club catalán confirmó que el acuerdo representa una oportunidad para ampliar el alcance de su marca y llegar a nuevos mercados, con un enfoque especial en la región de Oriente Medio y África, donde el Barcelona cuenta con una gran base de aficionados.

Marc Broixs, director de patrocinios globales del Barcelona, afirmó que la colaboración con la compañía egipcia representa un "paso natural" en el marco de la expansión del club, señalando el deseo del Barcelona de transmitir sus valores y su pasión a sus aficionados en Oriente Medio y África.

Por su parte, la compañía egipcia consideró el acuerdo un logro importante en su historia, especialmente porque combina su trayectoria de cerca de 95 años con el prestigio mundial del que goza el Barcelona.

La nueva colaboración llega en un momento en el que el Barcelona continúa reforzando su presencia comercial en la región, mientras que la presencia de Hamza Abdelkarim en el primer equipo aporta una nueva dimensión egipcia a la relación del club con el mercado local, y podría representar un factor de atracción adicional para la afición y las empresas egipcias.

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