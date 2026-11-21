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El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado al colegiado internacional Alejandro Hernández Hernández para dirigir el esperado duelo entre el Barcelona y el Villarreal, que se disputará mañana domingo en el Spotify Camp Nou, en partido de LaLiga.

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Según el diario español "Mundo Deportivo", Guillermo Cuadra Fernández estará a cargo del VAR durante el encuentro.

Será la primera vez esta temporada que Hernández Hernández dirija un partido del Barcelona, después de haber arbitrado el Villarreal-Atlético de Madrid, que terminó con empate 2-2 en el Riyadh Air Metropolitano el pasado 23 de agosto, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.

El último partido que el colegiado canario pitó al Barcelona fue el Clásico ante el Real Madrid, correspondiente a la 35.ª jornada de la temporada pasada, disputado en el Spotify Camp Nou, que terminó con victoria del conjunto catalán por 2-0 y le permitió certificar oficialmente el título de LaLiga.

Curiosamente, el Barcelona es el equipo que más partidos ha disputado bajo el arbitraje de Hernández Hernández en Primera División: 42 encuentros, con un balance de 26 victorias, 12 empates y solo 4 derrotas para el conjunto catalán.

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La última derrota del Barcelona con el colegiado español se remonta a la temporada 2023-2024, cuando cayó por 4-2 ante el Girona el 4 de mayo de 2024 en Montilivi.

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Por su parte, Hernández Hernández ha dirigido 30 partidos del Villarreal en Primera División, con un balance de 13 victorias, 10 empates y 7 derrotas para el equipo.

El último triunfo del Villarreal con él como árbitro fue en el derbi ante el Levante la temporada pasada, cuando se impuso por 5-1 en La Cerámica, en la 34.ª jornada del campeonato.

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El próximo Barcelona-Villarreal será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos dirigido por Hernández Hernández. En los cuatro anteriores, el conjunto catalán sumó 3 victorias y un empate.

El primero fue en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2014-2015, que terminó con victoria del Barcelona por 3-1.

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El segundo fue en LaLiga, en la temporada 2018-2019, y acabó en empate en el campo del Villarreal.

Los dos últimos se disputaron en La Cerámica y se saldaron con sendas victorias del Barcelona por 1-0 y 4-3, en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, respectivamente.