Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

El rancho sigue ardiendo para el América de Cali, que cayó ante el Cali por Copa y luego ante Jaguares por Liga, para revivir los aires de crisis y posible salida del técnico Juan Carlos Osorio.

Ante los Búcaros, 'La Mechita' tendrá la reponsabilidad de mejorar su rendimiento para reconciliarse con una hinchada exigente, que no se conformará con nada distinto al titulo de diciembre. Al frente, un cuadro bumangues que viene encaminado a meterse al grupo de los ocho.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Bucaramanga vs. América de Cali FECHA Sábado, 25 de septiembre ESTADIO Alfonso López, Bucaramanga HORARIO 20:10

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este sábado 25 de septiembre a las 20:10 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

América de Cali: Graterol; Palacios, Andrade, Ortíz; Arrieta, Paz, Mosquera; Quiñones, Angulo, Gómez; Ramos.

Bucaramanga: Chaverra; Zuluaga, Correa, Cuenú, Mosquera; Acosta, Téliz; Meléndez, Montoya, Viveros; Fernández.

ESTADÍSTICAS

Stats Perfom nos comparte los siguentes datos previos de Escarlatas y Leopardos:

• América de Cali se mantiene invicto en sus últimos siete enfrentamientos ante Atlético Bucaramanga en Primera A (4V 3E), desde una victoria del equipo bumangués, justamente como local, en mayo de 2017 (1-0).

• Atlético Bucaramanga suma dos derrotas seguidas en Liga BetPlay DIMAYOR, recibiendo siete goles entreambos partidos (4 vs Millonarios y 3 vs Águilas Doradas). No enlaza tres partidos recibiendo al menos tres goles en la división desde marzo-abril de 2016 (13 tantos en tres encuentros en ese entonces).

• América cayó por 2-3 ante Jaguares de Córdoba en su partido más reciente del torneo, pero no sufre más de una derrota seguida desde noviembre de 2020 (2).

• Juan Pablo Zuluaga de Atlético Bucaramanga es el jugador de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 que más entradas ha realizado hasta ahora (31), consiguiendo que su equipo se quede con el balón en 21 de ellas.

• América es el equipo que más goles ha marcado en los últimos 15 minutos de partido en este torneo (7).