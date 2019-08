Bryan Tamacas: Seis meses afuera por lesión

El defensor es baja sensible en Santa Tecla y Selección de El Salvador para lo que resta del año.

Más malas noticias para Santa Tecla después que no pudo vencer al San Carlos de . Ahora se suma otro duro golpe al saber que Bryan Tamacas, una de sus piezas claves, estará afuera del equipo seis meses, debido a una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se perderá lo que esta de este torneo y toda la Liga de Naciones de Concacaf con la Selección Nacional.

En su cuenta de twitter Tamacas agradeció las muestras de afecto recibidas tras conocerse la noticia: “Gracias a todos por sus mensajes, un momento muy duro para mí y familia, pero esto no me vencerá, regresaré más fuerte que nunca y lucharé por retribuirles todo el cariño que me han demostrado estos días. Dios tiene el control de todo. Esto también pasará”.

Por el momento el jugador ni el equipo han dado a conocer la fecha de intervención a la cual será sometido.