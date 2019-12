Bryan Tamacas: “La recuperación va bastante bien”

El jugador del Santa Tecla se sigue recuperando de la operación en la rodilla, ya que sufrió una rotura de ligamento.



Bryan Tamacas volverá a jugar hasta marzo del 2020, ya que el defensa se lesionó hace unos meses y se ha resentido tiene en el desempeño de su equipo el Santa Tecla y también de la Selección de El Salvador.



El defensor habló sobre su proceso de recuperación con el “Grupo Dutriz”: “La recuperación va bastante bien, poco lenta, pero me voy sintiendo bien cada día. Me lesioné el 20 de agosto y me operaron el 10 de septiembre y el 10 de diciembre cumplo tres meses. Ya vamos a la mitad del camino”.



Además, profundizó en el tipo de lesión que sufrió: “Sí. Es la lesión a la que uno más le huye. Pero es parte del proceso. Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué se dan. Solo queda batallar, seguir luchando para seguir mejor cada día”.