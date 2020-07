Bryan Ruiz: "Esta semana decidiré sobre mi futuro"

Tras su salida del Santos de Brasil, el jugador señaló que tiene "dos ofertas serias" para seguir en actividad.

Bryan Ruiz está listo para dar a conocer sobre su próximo destino futbolístico y señaló que en el transcurso de la semana dará a conocer cuál será su nuevo club.

El atacante costarricense señaló que todavía se encuentra en , luego de rescindir el vínculo con Santos, "pero estoy a punto de regresar a casa en . Luego decidiré rápidamente a qué club iré la próxima temporada. Tengo dos ofertas serias”.

En una entrevista con el portal holandés Tubantia, descartó que el ofrecimiento sea de Twente en el que brilló durante 2010. "Me hubiera encantado volver y me hubiera gustado jugar en De Veste durante una temporada. Pero si no llaman, no hay otra opción que mirar más allá. Así es como funciona en el fútbol”, dijo.

Ruiz insistió en que si el equipo con el que fue campeón y goleador de la en 2010 no realiza una oferta, "tengo que buscar más. Y rápidamente decidiré sobre mi futuro, esta semana. Quiero comenzar”.