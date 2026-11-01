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Bryan Mbeumo insiste en que el Manchester United puede sacar conclusiones realmente positivas de su reciente derrota ante el Chelsea, pese al frustrante desplome del equipo en la segunda parte en Stamford Bridge. El delantero elogió la cohesión del grupo y su mayor ambición ofensiva bajo las órdenes de Michael Carrick tras la costosa expulsión de Lisandro Martinez.

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El United cae derrotado en Stamford Bridge

El delantero del United Mbeumo ha expresado su profunda decepción tras una dura derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge. El equipo visitante empezó con fuerza y generó buenas ocasiones por medio de Amad Diallo y del propio Mbeumo en una primera parte que dominó en gran medida. Sin embargo, el partido se le escapó por completo al equipo de Carrick poco después del descanso.

Morgan Rogers abrió el marcador en el minuto 50 y un penalti de Cole Palmer amplió poco después la ventaja del Chelsea. El penalti decisivo llegó poco después de que Martinez viera la segunda tarjeta amarilla por una entrada a destiempo sobre Wesley Fofana. La expulsión dejó al conjunto visitante ante una situación muy difícil de remontar.

Mbeumo elogia la mentalidad y la unión de la plantilla

Pese a un resultado final muy frustrante, Mbeumo se apresuró a destacar la mentalidad extraordinariamente positiva de sus compañeros. Subrayó que toda la plantilla sigue muy unida y totalmente centrada en dar un giro a su situación en la competición nacional.

«Hoy hay mucha decepción», declaró Mbeumo a MUTV. «Creo que hoy hicimos un partido sólido, especialmente una buena primera parte. Todo estuvo bien: la mentalidad y el esfuerzo. Creo que la victoria llegará.

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»Siento que todos estuvimos unidos. Incluso cuando alguno cometió errores, estuvimos ahí para apoyarle. Cuando alguien hizo algo bien, todos estuvimos ahí para sacar algo de ello».

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Buenas sensaciones en ataque pese al resultado

Al United le había costado mucho generar ocasiones claras en sus últimos partidos, por lo que su actuación en la primera parte supuso un cambio muy bien recibido. Mbeumo señaló que el equipo ofreció una amenaza real en ataque antes de que la desafortunada expulsión cambiara por completo la dinámica del encuentro.

«Seguimos confiando en todos. Aunque estábamos con uno menos, al final aún sentíamos cierta frustración», explicó el delantero. «Pero creo que hoy lo hemos dado todo como equipo. Quizá hoy simplemente fallamos algunas ocasiones. Podríamos habernos adelantado pronto en el partido, pero eso es algo positivo que podemos sacar de este encuentro.

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»La organización fue bastante buena hoy y también la mentalidad, como he dicho. En los dos últimos partidos nos faltaron ocasiones, mientras que hoy tuvimos buenas oportunidades. Así que podemos sacar conclusiones positivas de cara a los próximos días».

La mirada puesta en los próximos partidos decisivos

Carrick debe rearmar rápidamente a la plantilla del primer equipo para afrontar un calendario muy apretado y exigente físicamente. Sin embargo, el United tendrá que jugar sin Martinez tras su costosa expulsión.

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El equipo debe reaccionar cuanto antes para evitar que esta dura derrota frene de forma permanente la dinámica de su temporada. El United centra ahora toda su atención en dos importantes partidos ante la Roma y el Aston Villa.