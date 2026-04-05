Bryan Linssen volvió a marcar el sábado para el NEC, que se impuso por 0-2 a domicilio ante el Excelsior. «¡Linssen con la selección!», se escuchaba desde las gradas de Róterdam, aunque el delantero no parece hacerse ilusiones respecto al Mundial de este verano.

«Creo que el Mundial coincide con mis vacaciones, así que no es lo ideal», declaró el autor del 0-1 para el NEC en una entrevista con ESPN. «Casualmente, la semana pasada contraté un seguro de cancelación, pero no sé si cubre eso. Voy a reservarlo pronto, eso sí».

Linssen, de 35 años, nunca ha jugado un partido internacional con la selección holandesa. El jugador de Limburgo tampoco jugó nunca con la selección juvenil ni con ninguna otra selección representativa de los Países Bajos.

A continuación, Linssen centra su atención en la victoria del NEC en terreno rotterdamés. Los de Nimega están cuajando una gran temporada en la Vriendenloterij Eredivisie, pero jugaron por debajo de su nivel contra el Excelsior, que ocupa los últimos puestos.

«Nos costó arrancar», reconoce el autocrítico Linssen. «Hasta el 0-1 estuvimos buscando el camino, después tuvimos el control, pero por lo demás fue un partido bastante aburrido, también para nosotros. Se notaba que no había tanta energía como de costumbre, pero este tipo de partidos también hay que ganarlos».

En cualquier caso, a Linssen aún le queda mucho por jugar. El experimentado extremo, utilizado como delantero por Dick Schreuder, renovó su contrato con el NEC a principios de esta semana por dos temporadas más.

«Sí, dos años más. Me siento bien y estoy a gusto, así que voy a seguir un tiempo más», afirmó Linssen, cuyo NEC está en plena lucha por el segundo puesto de la Eredivisie. El equipo suma 53 puntos, igual que el Feyenoord, aunque los de Róterdam aún tienen que jugar el domingo contra el FC Volendam.