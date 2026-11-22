Compartir Sigue a GOAL en Google

Bruno Fernandes ha entrado en el último año de su contrato con el Manchester United, en medio de informaciones que apuntan a que ha rechazado dos ofertas de renovación, lo que ha puesto en duda su futuro en el equipo.

Anuncios

Bruno Fernandes confirmó que ha recibido una oferta del Manchester United para firmar un nuevo contrato, aunque aclaró que las negociaciones están actualmente paradas.

El futbolista, de 32 años, está a punto de entrar en los últimos seis meses de su contrato actual, después de que trascendiera que rechazó dos ofertas para seguir en Old Trafford.

Lee también

Vídeo: derbi magrebí en la liga francesa, Amoura y El Abdi marcan y Hakimi responde

Anuncios Anuncios

No se detiene: Messi recibe un nuevo premio tras unas cifras históricas

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Sin embargo, el futuro del capitán del Manchester United sigue sin estar claro, en un contexto marcado por el mal arranque de temporada y el cambio en el banquillo.

Mauricio Pochettino ha tomado el relevo de Michael Carrick, con quien Fernandes aseguró que no tuvo ningún desencuentro, pese a haberse quedado fuera del once titular el mes pasado.

Anuncios

La llegada de Pochettino ha vuelto a poner sobre la mesa el futuro del jugador portugués, ya que el Manchester United podría verse obligado a venderlo en el mercado de invierno si quiere evitar que se marche gratis el próximo verano.

Fernandes aseguró que no se interpondrá en el camino del club si decide venderlo, pero rechazó las informaciones que apuntan a que exige un salario más alto o un contrato más largo.

Anuncios

«No, no hay negociaciones en curso. Pero he visto a gente decir que pedí más dinero o más años de contrato», declaró Fernandes a Sky Sports.

El internacional portugués continuó: «Si quisiera más dinero, no estaría aquí. Tenía un destino al que podía irme y ganar mucho más dinero del que cobro en el Manchester United. Y podría estar en un lugar más cálido que Manchester».

Anuncios

«Hace dos veranos, hace tres veranos y el verano pasado siempre tuve la oportunidad de irme, pero cada vez elegí quedarme aquí. Siempre he demostrado lo mucho que me importa el club y mis ganas de ganar títulos con él», prosiguió.

«Siempre he dicho que, en el momento en que el club considere que ha llegado la hora de mi salida, me iré. No seré como algunos jugadores, y he visto a muchos durante mi etapa en el Manchester United. Se quedan aquí solo por quedarse, esperan a que terminen sus contratos y luego ven qué pasa», añadió.

Anuncios

«En el momento en que el club me diga: "Bruno, ha llegado la hora de separarnos", seré el primero en salir por la puerta. Sí, el club me ha ofrecido un nuevo contrato y creo que eso demuestra por su parte que quieren que siga. Y, como he dicho, no hay negociaciones en curso», insistió Bruno.

«Hablamos del contrato al final de la temporada pasada y seguimos hablando al inicio de esta, pero dada la situación del equipo y del club, he dejado el tema de lado, porque no creo que sea el momento adecuado, ni para mí ni para el club, de hablar de negociaciones. Ahora la prioridad es que el equipo vuelva a ganar partidos», completó.

Anuncios

Fernandes aseguró que su ambición sigue siendo ganar la Premier League y la Liga de Campeones con el Manchester United, aunque reconoció que el objetivo actual es terminar la temporada entre los cuatro primeros.

El jugador portugués también se mostró ilusionado por trabajar a las órdenes de Pochettino, que intentó ficharlo cuando entrenaba al Tottenham en 2019.

Anuncios

«Él (Pochettino) es una persona a la que le gusta transmitir una energía muy positiva dentro del equipo; es muy positivo, fuerte y exigente. Dejó claro desde el primer momento que no nos permitirá no darle lo que pide al equipo y a cada jugador», afirmó Fernandes, en declaraciones previas al partido de este domingo ante el Liverpool en la Premier League.

«Quiere que el club tenga mucho éxito y quiere ganar partidos, y eso queda muy claro por la forma en que hablan él y su cuerpo técnico, y por su deseo de que mejoremos», concluyó.