Bruno Satin: "Tengo la información de que Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Madrid"

El reconocido agente ha dado algunos detalles sobre la situación del crack del PSG en el programa de televisión 'Late Football Club'.

Bruno Satin, poderoso agente y de gran prestigio en Francia, ha hablado sobre el futuro de Kylian Mbappé, al que ha colocado muy cerca del Real Madrid. El representante ha asegurado en 'Late Football Club', un programa de televisión, que el delantero galo ha alcanzado un acuerdo con el club blanco.

"Mi sensación es que está dispuesto a dar el paso. También tengo la información de que Kylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid. Habría un principio de acuerdo con la parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo con el PSG", ha explicado Satin.

"Como los qataríes y el PSG claramente no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, podría perfectamente cumplir su contrato y luego empezar de cero. La historia nos ha enseñado que si los directivo o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea ya de ellos", ha puntualizado a continuación.

El Real Madrid tiene que esperar a que el PSG ponga precio a Mbappé

Mbappé es objetivo prioritario para el Real Madrid de cara a este verano. El club confía en poder cerrar su fichaje (el atacante busca casa en la capital de España), puesto que ha trabajado en el mismo durante años y es el sueño del futbolista jugar en el Santiago Bernabéu. El hándicap es la postura del PSG, que no le ha puesto precio todavía. Sin embargo, desde Concha Espina esperan que lo hagan porque si no se marcharía libre en 2022.