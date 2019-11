Bruno Guimaraes no quiere renovar y se acerca más al Atlético de Madrid

Como informó Goal en agosto, los colchoneros tienen un acuerdo para contratar al centrocampista, a través de una opción preferencial

Desde se apunta que el futuro de Bruno Guimaraes está más "caliente" que nunca. A pesar de los esfuerzos de su club, el Athletico Paranaense, el jugador no parece dispuesto a renovar su contrato con el club de Paraná. Bruno tiene contrato en vigor hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. La entidad brasileña desearía poder extender su contrato, llevando a cabo una especie de "renoventa" para firmarle más años de contrato, aumentar su cláusula y sacar así más dinero por el futbolista. No obstante, esas no parecen ser las intenciones de Guimaraes, la gran perla del gran perla del Athletico Paranaense, de 21 años, que brilló con intensidad ante el Internacional en la Copa de Brasil. Según "Yahoo", Bruno rechaza renovar.

La intención de no renovar con los de Paraná es una excelente noticia para el , el club mejor colocado para conseguir su fichaje. Como ya informó Goal el pasado 1 de agosto, los colchoneros tienen un acuerdo para contratar al centrocampista, a través de una opción preferencial de compra que acordaron cuando cerraron el fichaje de Renan Lodi. Bruno Guimaraes llamó la atención del Atleti cuando se cerró la operación por Lodi. De hecho, el lateral rojiblanco y Bruno Guimaraes mantienen una gran amistad.

La opción de compra preferente a la que tiene derecho el Atlético de Madrid por Bruno Guimaraes se fijó en 30 millones de euros y es válida hasta 2020 . Es decir, que si el Athletico Paranaense recibe una oferta por Bruno Guimarães en los próximos meses, el Atlético de Madrid tiene la posibilidad de activar esta opción de compra y llevarse al jugador, que actualmente tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

El conjunto rojiblanco no es el único pretendiente de Guimaraes. El Shangai Shenshua chino, , y Porto son otros pretendientes. Ahora, con el jugador negándose a renovar una extensión de contraro y con el Atleti con una opción de compra, los colchoneros tienen muchas papeletas para lograr su fichaje. Entre otras cosas, porque si el Athletico Paranaense recibiera una oferta de otro club superior a los 30 millones, el Atlético tendría la opción de igualarla y quedarse con el jugador.