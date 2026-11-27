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El Marsella logró el jueves una victoria crucial en la Europa League, pero tras el partido todas las miradas se centraron en una jugada frustrante. Pese al ajustado triunfo ante el Levski Sofía, el entrenador Bruno Genesio no ocultó su enfado por la ocasión desperdiciada para ampliar la ventaja.

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Una victoria empañada por un error individual

El Marsella prolongó el jueves su recuperación en la Europa League con una victoria por 1-0 ante el Levski Sofía en el Orange Velodrome. Aunque los tres puntos eran fundamentales para el conjunto francés, su actuación distó mucho de ser brillante y una polémica jugada en la segunda parte dejó a Genesio visiblemente frustrado en la banda. El momento decisivo del encuentro, aparte del gol de la victoria, llegó en el minuto 51, cuando el Marsella dispuso de un penalti. Amine Gouiri tuvo la oportunidad de sentenciar el partido, pero su decisión de lanzarlo a lo Panenka le salió muy mal: el portero atrapó el balón sin dificultad. El fallo dejó incrédulo al Velodrome y obligó al equipo local a afrontar con nerviosismo la última media hora.

Genesio abordó el incidente nada más terminar el partido y se preguntó por qué su delantero había elegido una técnica tan arriesgada en un encuentro europeo de tanta importancia. «¿Por qué lo intentó? Tendréis que preguntárselo a él», señaló Genesio, según RMC Sports. «Cualquiera puede fallar un penalti. No vamos a culpar a un jugador por fallar uno. Sin embargo, si yo hubiera estado en su lugar, no lo habría intentado. No en ese momento ni en esta situación concreta», continuó el técnico del Marsella.

Genesio exige más profesionalidad

La frustración del entrenador se debía al contexto del partido: el Marsella defendía una ventaja mínima tras un difícil comienzo de campaña. Aunque un penalti a lo Panenka bien ejecutado suele recibir elogios por la audacia del jugador, el fallo expuso a Gouiri a duras críticas desde su banquillo. Genesio admitió que, pese a que el resultado acabó siendo favorable, la falta de acierto de cara a portería y la forma en que se había fallado el penalti eran difíciles de digerir para un entrenador.

«Pero, si le hubiera salido bien, todo el mundo le habría aplaudido. Así son las cosas y no tuvo consecuencias, que es lo más importante. No estaba precisamente muy satisfecho. Habría preferido que lo fallara de otra manera o que lo marcara», afirmó Genesio.

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La atención vuelve a centrarse en la Ligue 1

Pese a lo ocurrido con el penalti, Genesio explicó que su decisión de sustituir a Gouiri y a otros jugadores importantes respondió a la gestión de la plantilla, más que a un castigo por el fallo. El delantero salió del campo en el minuto 63, cuando el técnico buscó dar aire fresco al ataque para el tramo final. El club necesita mantener el impulso tras una irregular racha en la competición nacional que incluyó una decepcionante derrota por 3-2 ante el recién ascendido Le Mans el pasado fin de semana.

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«Hice cambios para gestionar la energía de los jugadores, porque tenemos otro partido importante por delante. Estoy cuidando la salud de mis jugadores», aclaró el entrenador.

La clasificación europea sigue siendo la prioridad

El ajustado triunfo ante un Levski Sofía sin pegada indica que al Marsella todavía le queda mucho por mejorar si quiere llegar lejos en la competición. No obstante, los dos partidos consecutivos sin encajar goles en Europa ofrecen a Genesio una base sólida sobre la que construir. La trayectoria europea del club exige estar en las eliminatorias, y estos puntos, logrados con esfuerzo, le acercan a la decisiva línea de clasificación tras un lento comienzo de la fase de grupos.

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La victoria ante el conjunto búlgaro supone una inyección de moral muy necesaria antes de que el Marsella visite al Auxerre este domingo en la Ligue 1. Genesio espera una actuación más disciplinada de cara a portería mientras el club intenta escalar puestos en la clasificación nacional.