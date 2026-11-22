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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha confirmado que el club le ha ofrecido formalmente un nuevo contrato, pero ha decidido aplazar todas las conversaciones. El centrocampista portugués insiste en que su futuro personal debe quedar en segundo plano mientras el equipo se centra en poner fin a su mala racha sobre el terreno de juego.

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Las conversaciones para renovar, en pausa

El centrocampista de 32 años tiene actualmente un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2026-27 , aunque el United dispone de una opción para ampliarlo otros 12 meses. Pese a las informaciones sobre un bloqueo en las negociaciones, Fernandes se apresuró a aclarar que no está tratando de presionar al club para conseguir una subida salarial enorme ni un contrato excesivamente largo. Reveló que, aunque el club mostró su compromiso al presentarle una nueva propuesta, considera que la situación deportiva actual en Old Trafford no es la adecuada para sentarse a negociar.

«No, no hay negociaciones en marcha, pero he visto a gente decir que he pedido más dinero, que he pedido más años. Si quisiera más dinero, no estaría aquí. Tenía otro sitio al que ir para ganar mucho más dinero que en el Manchester United», explicó Fernandes en una entrevista con Sky Sports.

El capitán también dejó claro que no se convertirá en una carga para el club ni se quedará simplemente para cobrar su sueldo hasta que venza su contrato. Declaró: «En el momento en que el club diga: ‘Bruno, es hora de separar nuestros caminos’, seré el primero en salir por la puerta. Sí, el club me ofreció un nuevo contrato, así que creo que eso demuestra que quieren que me quede. Simplemente lo he dejado a un lado porque no creo que sea el momento adecuado, ni para mí ni para el club, de hablar de negociaciones. Lo más importante ahora es que el club vuelva a ganar partidos».

La ambición de conquistar los grandes títulos

Pese a la irregularidad reciente del club y las dificultades para mantenerse en la lucha por el título, el exjugador del Sporting CP se niega a rebajar sus expectativas. Sigue centrado en los mayores títulos del fútbol y cree que la afición ha demostrado una lealtad extraordinaria durante una etapa difícil. Fernandes rechazó la idea de que acabar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Champions League deba celebrarse como el máximo éxito para un club de la talla del United.

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«Mi objetivo siempre será ganar la Premier League y la Champions League en el club en el que esté. Nunca lo ocultaré, nunca diré: ‘No, nuestro objetivo ahora mismo tiene que ser quedar entre los cuatro primeros’», afirmó el capitán.

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Fernandes aclara lo ocurrido con Michael Carrick

Fernandes también aprovechó para abordar los rumores sobre un distanciamiento con Michael Carrick tras una dura derrota ante el Como y su posterior suplencia. Habían aumentado las especulaciones de que las críticas expresadas por el capitán hacia el cuerpo técnico habían provocado que perdiera su puesto en el once, pero Fernandes insistió en que el entrenador le aclaró personalmente la situación. Según el jugador, la decisión fue puramente táctica y buscaba mejorar el rendimiento general del equipo durante una mala racha de resultados.

«El entrenador vino a hablar conmigo después de aquel partido, o antes del partido contra el Bournemouth, para decirme: ‘Mira, mañana no vas a ser titular’ y todo eso. ‘No tiene nada que ver con lo que dijiste sobre el Como, sé que la gente lo relacionará con eso. Solo quiero decirte que tenemos que cambiar algo, que necesito hacer un cambio, que las actuaciones no han sido buenas, así que quiero que sepas que no tiene nada que ver con aquello’», dijo Fernandes.

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Una nueva etapa con Mauricio Pochettino

Mientras el United inicia una nueva etapa con Mauricio Pochettino, Fernandes se ha mostrado alentado por las primeras impresiones que le ha causado el argentino. El centrocampista describió al entrenador como una figura estricta pero positiva, que ya ha dejado claras sus exigencias. Fernandes reveló además que estuvo a punto de fichar por el Tottenham de Pochettino en 2019, atraído por la posibilidad de jugar con estrellas como Harry Kane y Heung-Min Son, antes de acabar llegando a Old Trafford.

«Es alguien a quien le gusta aportar muy buena energía al equipo, alguien muy positivo, muy firme, estricto. Dijo desde el primer momento que no permitirá que dejemos de darle lo que exige del equipo y de cada jugador», concluyó Fernandes.