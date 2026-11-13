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Bruno Fernandes ha enviado un mensaje a Michael Carrick tras su destitución como entrenador del Manchester United. Pese a un desacuerdo público sobre el rumbo táctico del equipo en las últimas semanas, el capitán del club encabezó los homenajes mientras el Manchester United inicia la búsqueda de un nuevo entrenador permanente para el primer equipo.

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Carrick, destituido tras un pésimo inicio de temporada

El Manchester United prescindió de Carrick el jueves tras empatar 4-4 contra el Aston Villa. La decisión llega después de un frustrante comienzo de campaña y pone fin de forma abrupta a su etapa como entrenador en Old Trafford.

Pese al buen final de la temporada anterior, la directiva del club acabó decidiendo que era necesario un cambio al frente del equipo para alcanzar sus objetivos. La destitución llega tras un periodo de tensión entre bastidores, marcado por resultados irregulares y fricciones internas de gran repercusión pública.

Fernandes y Maguire encabezan los mensajes de despedida de los jugadores

Tras confirmarse su salida del club, Fernandes publicó un breve mensaje de despedida en una historia de Instagram. El centrocampista portugués compartió una fotografía en la que estrechaba la mano de su antiguo entrenador, acompañada del mensaje: «Gracias por todo, míster».

El jugador de 32 años no fue el único veterano que se pronunció sobre la marcha. Harry Maguire fue el primer jugador del United en reaccionar públicamente a la noticia y escribió: «Siempre serás una leyenda. Respeto. Gracias».

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Disputas tácticas e incertidumbre contractual

El escueto mensaje de Fernandes llega después de un reciente desencuentro entre el capitán y su antiguo entrenador. El mes pasado, el vigente Jugador del Año de la PFA criticó abiertamente el planteamiento táctico de Carrick tras una contundente derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League.

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A raíz de ese desacuerdo, Fernandes se quedó fuera del equipo para un posterior partido de la Premier League contra el Bournemouth. Aunque ambos mantuvieron conversaciones para aclarar las cosas en la ciudad deportiva de Carrington y resolver el problema, Carrick fue destituido apenas unas semanas después.

Fuera del terreno de juego, el futuro de Fernandes en Old Trafford sigue sin resolverse. Según las informaciones, ha rechazado una segunda oferta del club para ampliar su contrato. Como su actual contrato expira el próximo verano, el United tiene hasta enero para negociar nuevas condiciones antes de que el centrocampista pueda hablar con otros clubes interesados.

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El United apunta a Pochettino como sucesor

Tras la marcha de Carrick, la directiva del Manchester United trabaja para nombrar cuanto antes a un sustituto permanente. El club ha señalado al exentrenador del Tottenham y del Chelsea Mauricio Pochettino como uno de los principales candidatos para ocupar el puesto.

Pochettino es actualmente el seleccionador de Estados Unidos. Gestionar un posible fichaje del argentino será la máxima prioridad del United, que busca salvar su campaña en las competiciones nacionales y estabilizar el vestuario.