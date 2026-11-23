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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, volverá esta semana al estadio Jose Alvalade para enfrentarse por primera vez al Sporting CP desde su sonado traspaso en 2020. El centrocampista afronta un exigente reto al frente de un United en apuros ante un equipo portugués que atraviesa un gran momento en Europa.

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Un regreso emotivo a Lisboa

El próximo partido de la Champions League supone un hito importante para Fernandes, que se consolidó como estrella europea durante su prolífica etapa en Lisboa. Tras marcar 64 goles en 137 partidos con el Sporting, el internacional portugués sigue siendo una figura muy querida por la afición del club. Será la primera vez que se enfrente a su antiguo equipo en un partido oficial desde que se marchó a Old Trafford hace casi cinco años.

Pese a lo mucho que hay en juego, se espera un ambiente de respeto mutuo. Fernandes nunca ha ocultado el profundo vínculo que mantiene con el club que le sirvió de trampolín hacia la Premier League. «Siento mucha felicidad y gratitud por todo lo que viví en el Sporting», declaró el capitán en la web oficial del club. «Es un club al que tengo un enorme cariño y por el que siento una gran pasión. Es un club que siempre tendrá un lugar en mi corazón».

El United, en apuros ante un rival formidable

Al United le espera un reto formidable: el Sporting ha firmado un excelente comienzo de campaña europea. El conjunto lisboeta ha ganado tres de sus cuatro primeros partidos de la Champions League y ha mostrado la regularidad y la disciplina táctica de las que ha carecido el Manchester United esta temporada. Para Fernandes, este será apenas su segundo partido oficial contra un equipo portugués desde su llegada al United, después del caótico empate 3-3 ante el Oporto a principios de este otoño.

El planteamiento táctico del United con Pochettino ha sido objeto de críticas, especialmente después de su reciente hundimiento ante el Liverpool . Pese a los malos resultados, Fernandes ha defendido públicamente el esfuerzo de la plantilla y la filosofía del entrenador. «El resultado no lo reflejará y ocultará muchas cosas buenas que hizo el equipo», señaló.

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Pochettino confía en que su plantilla responda a las críticas

Pochettino ha lanzado un mensaje de ánimo antes del crucial duelo ante el Sporting CP y ha insistido en que su plantilla utilizará la reciente derrota como punto de partida, no como excusa. Pese a las intensas críticas recibidas durante la última semana, el entrenador no se deja afectar por lo que se dice fuera y subraya que el vestuario ha gestionado bien la situación.

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«No fue una semana difícil. Creo que gestionamos muy bien la situación y no es una excusa. No se trata de poner una excusa [sobre la mesa]. Tenemos que mejorar. Estamos aquí para intentar mejorar todos juntos y tener éxito. Ayer alguien me dijo que un viaje de 1.609 kilómetros comienza con un paso. Puede que ese paso no sea hacia arriba, pero creo que tenemos que hacer balance tras esa derrota. Creo que es un comienzo y [tenemos que] seguir adelante», afirmó.

La baja en el centro del campo aumenta la presión sobre Fernandes

Para complicar aún más la visita al estadio Jose Alvalade, el United no podrá contar con varios jugadores importantes. El centrocampista Manuel Ugarte, que también esperaba con ilusión su reencuentro con el Sporting, será baja mientras continúa recuperándose de una operación de rodilla. La ausencia del combativo uruguayo deja un vacío importante en el centro del campo y aumenta la presión sobre Fernandes para que marque el ritmo ante sus antiguos compañeros.

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Sin embargo, sus antecedentes indican que Fernandes sabe manejar la presión de jugar en Portugal. Durante su etapa en el Sporting, demostró su eficacia ante el Boavista, el equipo en el que jugó en categorías inferiores, al que marcó tres goles en cinco enfrentamientos.