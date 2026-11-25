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Bruno Fernandes no quiere hablar por ahora de su futuro en el Manchester United. El centrocampista portugués ha puesto en pausa las negociaciones para firmar un nuevo contrato.

El contrato de Fernandes en Old Trafford vence al final de esta temporada. El Manchester United tiene la opción de ampliarlo un año, hasta mediados de 2028.

El capitán, de 32 años, asegura que ya ha rechazado dos ofertas de renovación. Las conversaciones están paralizadas porque Fernandes considera que ahora hay asuntos más importantes.

«Primero tenemos que empezar a ganar partidos y después podremos hablar de un contrato», declaró Fernandes el martes en rueda de prensa. Subrayó que lo que más le preocupa son los resultados y el rendimiento de su equipo.

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El portugués quiere devolver al Manchester United a un nivel del que el club pueda sentirse orgulloso. Según Fernandes, todavía no es el caso. Por eso, asegura que su futuro personal le preocupa poco.

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El miércoles le espera un encuentro especial. El Manchester United se medirá en la Liga de Campeones al Sporting de Portugal, antiguo equipo del centrocampista. Para Fernandes supondrá regresar al club en el que jugó entre 2017 y 2020.

Fernandes insiste en que quiere competir al máximo nivel europeo. Está orgulloso de lo que ha conseguido en el Manchester United y espera tener nuevas oportunidades esta temporada para demostrar su valía en la Liga de Campeones. Sin embargo, durante su etapa en Old Trafford solo ha disputado un partido en la fase eliminatoria de la competición.

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Fue en 2022, cuando el Atlético de Madrid se impuso al Manchester United. Los diablos rojos están firmando una campaña irregular. Han sumado seis puntos en sus cuatro primeros partidos y van camino de clasificarse para la ronda intermedia.

El duelo contra el Sporting será el primer partido del Manchester United en la Liga de Campeones bajo la dirección de Mauricio Pochettino. El técnico argentino fue nombrado recientemente sustituto del destituido Michael Carrick. Su primer encuentro en la Premier League terminó el domingo con una dolorosa derrota por 4-0 ante el Liverpool.