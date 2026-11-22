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Las palabras del portugués son una señal clara: volver a la Serie A es una opción concreta, con Millan y Juventus atentos.

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Milan y Juventus ahora sí creen que es posible. Bruno Fernandes habla claro y pone al día la situación de su renovación de contrato con el Manchester United: «Las negociaciones sobre mi contrato están paradas. Ahora no estamos negociando», declaró el centrocampista portugués a Sky Sports England. El exjugador del Novara y del Udinese tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, con una opción a favor del club para ampliarlo una temporada más.

SUS PALABRAS: Al respecto, Bruno Fernandes aclara: «El club me ha ofrecido renovar, pero he decidido esperar y dejarlo todo en suspenso; ahora toca pensar en el campo». Y añade: «Si hubiera querido irme, podría haberlo hecho el verano pasado, hace dos años o hace tres años… Había ofertas importantes y podría haberme ido para ganar mucho más. Siempre he elegido quedarme.

Por último, el centrocampista hace saber a su club que no quiere crear problemas por esta decisión: «Si el United deja de quererme, me iré de inmediato sin esperar a que termine mi contrato. Nunca crearé problemas».

MILAN Y JUVENTUS CREEN QUE ES POSIBLE - El portugués ha sido vinculado al Milan y a la Juventus, que ahora van en serio. Su contrato vence en junio de 2027, con una opción a favor del club inglés para ampliarlo un año, y tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.