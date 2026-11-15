Bruno Fernandes espera la revolución de Pochettino para decidir su futuro con el Manchester United

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Parece que el futuro de Bruno Fernandes con el Manchester United ha quedado ligado en gran medida a lo que ofrezca el técnico argentino Mauricio Pochettino durante la próxima etapa, después de que el capitán de los Diablos Rojos decidiera aplazar su decisión sobre la firma de un nuevo contrato hasta evaluar el nuevo proyecto deportivo del club y conocer la capacidad del entrenador para devolver al equipo a la lucha por los títulos.

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El contrato del centrocampista portugués, de 32 años, finaliza al término de la presente temporada, con la opción del Manchester United de prolongarlo por una campaña adicional, después de que Fernandes rechazara dos ofertas anteriores de renovación, en un momento en el que la directiva del club busca evitar perderlo gratis ante la cercanía del final de su vinculación con el equipo.

El diario "The Sun" señaló que la directiva del Manchester United sigue confiando en la posibilidad de convencer a su capitán de firmar un nuevo contrato, pero la postura del jugador se definirá en función de la evolución del trabajo bajo el mando de Pochettino, y de hasta qué punto el técnico argentino logre devolver la estabilidad al equipo tras el difícil periodo que vivió bajo la dirección de Michael Carrick.

Fernandes se mostró frustrado durante la presente temporada, después de que todo el equipo sufriera una caída en los resultados y en el nivel, lo que se reflejó en el rendimiento del jugador portugués, que no apareció con el nivel habitual, antes de la destitución de Carrick y la apuesta por la contratación de Pochettino, quien se prepara para regresar a la Premier League por la puerta de Old Trafford, tras sus anteriores experiencias con el Southampton, el Tottenham y el Chelsea.

La espera de Fernandes no se limita a conocer la naturaleza de su relación con el nuevo entrenador, sino que se extiende también a los planes de la directiva en el mercado de fichajes, y a su disposición para cubrir las necesidades del equipo, después de que el club incorporara durante el verano a Carlos Baleba, Youri Tielemans y André Santos, aunque no logró reforzar algunas posiciones que siguen representando claros puntos débiles en la plantilla.

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A pesar de la reconstrucción del centro del campo, el Manchester United sigue padeciendo carencias en la posición de lateral y de delantero centro, además de la inestabilidad en el rendimiento de algunas opciones defensivas, lo que convierte el refuerzo de la plantilla en una necesidad para el jugador portugués, que desea ver movimientos serios por parte de la directiva antes de tomar una decisión sobre su futuro y su continuidad con el equipo más allá de la presente temporada.

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Se espera que Pochettino realice amplios cambios en la plantilla del Manchester United, ya sea mediante la contratación de nuevos jugadores o la salida de algunos de los elementos actuales, y las decisiones importantes no se detendrán en Fernandes, ya que los contratos de Lisandro Martínez y Harry Maguire finalizan en el verano de 2027, con la opción del club de prolongarlos por una campaña adicional, mientras que Luke Shaw también se acerca al final de su contrato actual, coincidiendo con su ausencia por lesión.

Está previsto que Pochettino empiece a trabajar en la reconstrucción del equipo durante el mercado de invierno, una vez asuma oficialmente el cargo la próxima semana, tras concluir su misión con la selección de Estados Unidos, en un paso que se espera defina los rasgos del nuevo proyecto del Manchester United, especialmente en lo relativo a la capacidad del club para competir y proporcionar los elementos que necesita el técnico argentino.

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Pochettino comentó su decisión de abandonar la selección de Estados Unidos y regresar a Inglaterra, afirmando: "Es difícil hablar ahora, soy una persona muy emocional, es una decisión muy triste, pero somos profesionales y buscamos cumplir nuestros sueños", de modo que los próximos días serán decisivos para dibujar los rasgos del futuro del equipo, así como la postura de Fernandes sobre continuar su andadura en Old Trafford.