Brotons: "Me parece sorprendente que la oposición a Rubiales en la RFEF sea Rajoy"

"Ha sido presidente de este país y no le veo dirigiendo a la RFEF"

"Tengo que hablaros de un asunto un poco raro.

Hablé con Roberto Gómez, el periodista, y me dijo que Rajoy estaba tras la idea de presentarse a presidente de la RFEF si no lo hacía Casillas para competir un poco con Rubiales. No sé si no lo hace Casillas o en el mismo equipo que Casillas.

Me parece sorprendente que la oposición a Rubiales sea Mariano Rajoy, ha sido presidente de este país y no le veo dirigiendo a la RFEF y sobre todo me parece que sería eso de papeles por resolver, papeles resueltos.

Mariano nunca fue un tipo (siempre le gustó el ciclismo) muy ejecutivo, todo lo dejaba pasar, el tiempo se lo comía.

No es por quejarme por Mariano Rajoy, que me parece bien que haga lo que le dé la gana. Un presidente o expresidente de gobierno no se puede poner a dirigir una Federación. Solo faltaría que Zapatero dirigiera la Federación de bolos, esgrima o piragüismo. Me parece que luchamos contra molinos de viento, por cargarse a Rubiales hay que buscar un candidato que ha sido presidente de gobierno, todo me parece sorprendente. ¿Qué os parece a vosotros?"