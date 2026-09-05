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Zechiel BischofESPN
Siep Engelen

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Bronca en el NEC-Feyenoord: un jugador furioso va a por Gjivai Zechiël en los pasillos interiores

NEC Nimega vs Feyenoord
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Feyenoord
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G. Zechiel

La primera parte del NEC - Feyenoord no es precisamente para escribir a casa, pero justo al filo del descanso la situación se descontroló de repente. Noë Lebreton y Gjivai Zechiël ya habían tenido un encontronazo sobre el terreno de juego, pero al entrar en el túnel de vestuarios se produjo además una llamativa continuación. 

Eso se puede ver en imágenes de ESPN. Clement Bischoff, al parecer, todavía no había terminado de discutir y busca visiblemente la confrontación física con Zechiël, que poco antes también se había visto involucrado en el altercado. 

Además, Bischof llega incluso a propinar un leve cabezazo y después tiene que ser frenado por Jeremiah St. Juste y un miembro del cuerpo técnico del NEC. «Let’s see, let’s see», le grita entonces a Zechiël, que presumiblemente antes también le había dicho algo a Bischoff. 

Finalmente, tras la intervención de varios jugadores, parece que la situación se calma, aunque Charles Vanhoutte todavía pone la mano delante de la lente de la cámara, por lo que ya no se pueden ver más imágenes del incidente.

En el altercado sobre el campo, por cierto, Lebreton y Zechiël fueron sancionados con amarilla. Luciano Valente también llegó muy alterado, pero se fue sin tarjeta. El marcador al descanso en el NEC - Feyenoord es de 0-0, tras una primera parte con pocas ocasiones.

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