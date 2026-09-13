Inmediatamente después del pitido final, el técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, reprendió a la antigua promesa del Bayern de Múnich. En las imágenes de televisión se aprecia cómo el italiano intenta explicarle algo al jugador de 21 años mientras gesticula de forma airada.

Tel pareció no saber muy bien al principio qué hacer con las críticas dirigidas hacia él y apenas arqueó las cejas con gesto de desconcierto. De Zerbi, por su parte, no cesó, siguió hablándole a su delantero y finalmente lo dejó plantado sobre el campo.

En la rueda de prensa posterior, el entrenador del Tottenham reveló por qué no estaba satisfecho con la actuación de Tel: "Tiene que jugar como un delantero, mantener la portería en el punto de mira o esperar el centro de (Andy) Robertson".

El jugador de 21 años simplemente no mantuvo su posición, algo que De Zerbi volvió a reprocharle. "Tiene que quedarse en ataque. Empezó como delantero y ahora está jugando como extremo". No obstante, el italiano también rebajó el tono y salió en defensa de su jugador: "Quiero a Mathys como jugador y como persona, no hay ningún problema".

Tel ingresó en el 0-0 ante el Everton en el minuto 63 en sustitución de Dominic Solanke, pero no pudo dejar acciones decisivas en el tiempo restante.

¿Cómo va la temporada hasta ahora para el Tottenham Hotspur?

De este modo, los Spurs suman apenas dos puntos tras cuatro jornadas, lo que actualmente les sitúa en la 17.ª posición. Además, por primera vez en la historia del club, no han logrado marcar ni un solo gol en sus cuatro primeros partidos de una nueva temporada de la Premier League.

Además del Tottenham, solo el Coventry City sigue sin marcar en la actual temporada de la Premier League. Sin embargo, el recién ascendido ha disputado un partido menos y este domingo se mide al Brighton & Hove Albion. Con una victoria, incluso puede superar a los Spurs en la clasificación.