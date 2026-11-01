Brocchi subraya: «Cardinale ha cambiado. Está intentando recrear aquello que en el AC Milan siempre ha sido la base de los éxitos»

Cristian Brocchi, invitado en el pospartido de DAZN, opina sobre el cambio que ha llevado a cabo Gerry Cardinale: «Él es quien ha cambiado. Ahora presta una atención diferente al equipo y a todo lo que lo rodea. Ayer organizó una cena con todos nosotros, los exfutbolistas; hoy estaba Kaká en el estadio… Está intentando recuperar aquello que siempre ha estado en la base de los éxitos del Milan. Y creo que él ha cambiado como persona y, en ese sentido, está haciendo cosas nuevas que despiertan afecto y apego».