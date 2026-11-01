Cristian Brocchi, invitado en el pospartido de DAZN, opina sobre el cambio que ha llevado a cabo Gerry Cardinale: «Él es quien ha cambiado. Ahora presta una atención diferente al equipo y a todo lo que lo rodea. Ayer organizó una cena con todos nosotros, los exfutbolistas; hoy estaba Kaká en el estadio… Está intentando recuperar aquello que siempre ha estado en la base de los éxitos del Milan. Y creo que él ha cambiado como persona y, en ese sentido, está haciendo cosas nuevas que despiertan afecto y apego».
Getty Images/Calciomercato
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Brocchi subraya: «Cardinale ha cambiado. Está intentando recrear aquello que en el AC Milan siempre ha sido la base de los éxitos»
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