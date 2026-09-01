El Como ha intentado fichar a Brian Brobbey procedente del Sunderland, pero su actual club no quiere dejar salir al delantero de 24 años. Así lo informa Voetbal International.

Brobbey firmó una sólida primera temporada en la Premier League y causó una gran impresión en el Mundial del pasado verano.

El Como lleva ya bastante tiempo con Brobbey en su lista de objetivos. El entrenador Cesc Fàbregas estaría muy interesado en el ex del Ajax.

Para el Sunderland, una salida de Brobbey es innegociable y The Black Cats quieren retener al delantero cueste lo que cueste.

También esta temporada, Brobbey es la primera opción en la punta del ataque para el técnico Régis Le Bris. Considera al delantero nacido en Ámsterdam como un jugador muy importante para el Sunderland.

Esta temporada, Brobbey ha jugado en dos ocasiones, en los partidos contra el Fulham (victoria por 1-0) y el Ipswich Town (derrota por 2-1). El internacional en dieciséis ocasiones no logró marcar en esos encuentros.

En el Sunderland, Brobbey tiene contrato en vigor hasta mediados de 2029.