Brizuela: “Antes no había otro compañero que presionara en la competencia en Chivas”

El mediocampista habló con Goal sobre la lluvia de refuerzos y la competencia que se ha generado en Chivas.

Para Isaac Brizuela, mediocampista de , la lluvia de refuerzos en Guadalajara para el Clausura 2020 que se encuentra en vilo ante la suspensión por el COVID-19 (coronavirus) ha tenido un valor agregado.

Y es que Ricardo Peláez, Luis Fernando Tena y el propio Amaury Vergara optaron por una planeación deportiva con dos o más futbolistas por posición, situación que ha beneficiado a la plantilla en la disputa por un lugar.

“(La competencia) ayuda mucho que el plantel suba el nivel, a lo mejor antes no teníamos o en algunos puestos no había otro compañero que presionara, a lo mejor no relajarte tanto pero sí sentirte un poco tranquilo con el funcionamiento, que tengas competencia en cada uno de los puestos hay uno o dos más jugadores que quieren una oportunidad te ayuda a prepararte mejor, eso debería ser todos los días”, mencionó en entrevista con Goal.

El Cone destacó lo que implica la competencia diaria donde en un principio tenía a Uriel Antuna pisándole los talones hasta que Luis Fernando Tena decidió hacer movimientos en la alineación.

“Se sintió desde que llegaron todos los refuerzos, no podemos regalar ningún entrenamiento, te exigías más, te preparabas mejor, me gusta este compromiso, me gusta la manera que llevamos a cabo todo este torneo, la manera en que nos preparamos y nos llevamos como equipo, ha ayudado en muchas cosas y sentir el buen ánimo en el vestidor”, aclaró.

Brizuela consideró que el Guadalajara podría encontrarse mejor ubicado en la clasificación general aunque hoy día ocupan el quinto lugar con 16 puntos, uno menos de clubes como y América.

“Hemos mejorado bastante, la competencia ha ayudado a estar en mejor nivel todos, estar en el once titular, trabajando o exigiéndonos día con día, todos quieren y esperamos una oportunidad para estar en el terreno de juego, se ha hecho un plantel muy completo, se ha armado muy bien cada una de las ramas del equipo. Hemos cambiado la mentalidad de saber que si nos lo proponemos lo podemos lograr, sé que podemos estar en mejor posición, vamos a trabajar para estar más arriba”, mencionó.

En medio del ‘receso forzado’ Brizuela no pierde la ilusión de poder ser convocado por Gerardo Martino a Selección, misma a la que no ha asistido desde la F echa Fifa de marzo de 2019 cuando derrotaron a y : “Es un objetivo que tengo en mente, me preocupo por hacer bien las cosas en Chivas, siempre lo he dicho, estando bien en tu club, haciendo las cosas bien, marcando goles, asistencias llamas la atención de Selección, estar muy bien para mi equipo, en mi mejor nivel y sé que puedo recibir una oportunidad”.

“Si me toca estar en una convocatoria tratar de aprovecharla, tener muchos minutos, hacer las cosas de la mejor manera, convencer al cuerpo técnico, regresar al club y seguir haciéndolo de la mejor manera, es fundamental aprovechar la oportunidad, con trabajo, dedicación y convencimiento es suficiente para estar en Selección”, agregó.

Mientras tanto, la ausencia de futbol le ha significado a Isaac poder convivir con su hija recién nacida, además de poder aplicar las cualidades culinarias que adquirió en : “Te acostumbras a la rutina: despertar, ir al club, desayunar con los compañeros, entrar al vestidor y la convivencia, salir al campo, es valorar mucho esa situación en la que estamos. Estamos pasando un buen momento con familia, tenemos el alimento, cambia algo de rutina, pero hay que saber llevarla, sabemos que serán muchos días los que estaremos encerrados, estar más en familia, tocar muchos puntos que no te tocan por la rutina de todos los días”.