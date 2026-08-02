José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se mostró abierto a la idea de que el extremo Alexis Ciria, jugador del filial merengue, permanezca en la plantilla del primer equipo durante la nueva temporada.

Ciria ha causado una revolución en Valdebebas en apenas 6 meses. Llegó al Real Madrid el pasado enero y comenzó su trayectoria con el Castilla con una asistencia; después elevó el listón de las expectativas al marcar un gol en su primer partido como titular, ganó el título de la liga juvenil y, en un amistoso ante la Fiorentina disputado ayer sábado, ofreció una buena actuación y anotó un gol en el empate (2-2).

El diario español "As" señaló que fuentes cercanas al cuerpo técnico del Real Madrid afirman que Ciria dispondrá de algunos minutos en la larga temporada.

Y añadió: "Su presencia en Austria no fue un simple gesto simbólico. En el plan trazado para él, desempeñar un papel de liderazgo con el Castilla será la norma, pero verlo con el primer equipo de vez en cuando no será una excepción".

Y continuó: "Mourinho está encantado con su talento innato. Empieza a convertirse en uno de sus jugadores favoritos".

Mourinho no muestra ninguna piedad durante estas tres semanas, que se consideran una especie de pretemporada semioficial de cara a la nueva campaña; las exigencias no distinguen a nadie, ni siquiera a los jugadores del equipo juvenil.

Pero Alexis se había preparado bien para todo lo que le esperaba, pues tras finalizar la temporada pasada solo se concedió una semana de descanso total, un reposo físico y mental completo.

Al octavo día ya había regresado a los entrenamientos y se puso bajo la supervisión de su preparador personal, David de la Hera.

Ciria no quería quedar apartado de la competición, consciente de la marcha de los jugadores del Mundial y de que eso le abriría horizontes para brillar.

La semana de vacaciones adicional de Vinicius, titular indiscutible en su posición, le brindó esa oportunidad, pues estuvo listo en el momento adecuado.

Y llegó el último toque de suerte, materializado en lo más destacado y valioso: el gol ante la Fiorentina.

Alexis Ciria brilla actualmente y su futuro se presenta muy prometedor. Si sigue por este camino y logra incorporarse al primer equipo, el Real Madrid tendrá que pagar varias cantidades, aunque muy razonables si se tiene en cuenta el talento que ha demostrado el hijo de la ciudad de Badajoz.

Si Alexis juega un partido oficial con el primer equipo (durante al menos 45 minutos), el Real Madrid tendrá que pagar 120.000 euros al Sevilla, y si juega diez partidos (también durante al menos 45 minutos), la cantidad superará el millón de euros, concretamente 1,2 millones de euros.