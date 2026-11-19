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El Real Madrid ha tomado una decisión sobre la posibilidad de recuperar al argentino Nico Paz, estrella del Como italiano, el próximo verano.

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Según el diario Mundo Deportivo, Nico Paz, de 22 años, es una de las grandes estrellas del Como, y muchos en Argentina ven en él al heredero de Messi con la camiseta número 10 de la selección.

El centrocampista está brillando de forma llamativa, y el Real Madrid tendrá que tomar el próximo verano una decisión en la que Nico Paz es una pieza clave.

El pasado verano, el Real Madrid, el Como y Nico Paz alcanzaron un acuerdo para que el jugador permaneciera en el club italiano durante la presente temporada 2026-2027.

Este acuerdo, cerrado a petición del propio jugador, contempla que el Real Madrid conserve la opción unilateral de recomprar los derechos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.

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El club italiano pagó al Real Madrid 60 millones de euros por el 50 % de los derechos del jugador, después de haber sido propietario del 50 % restante desde 2024, cuando abonó seis millones de euros por él.

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Nico Paz pertenece al 100 % al Como, pero el Real Madrid dispone de una opción de compra de 80 millones de euros que vence en julio de 2027.

Si el club blanco no ejecuta esa cláusula, el precio se disparará para cualquier club interesado en el argentino, incluido el propio Real Madrid.

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Nico Paz es actualmente una estrella rutilante en Italia y en la selección argentina, y el Real Madrid debe tomar una decisión sobre él. Fuentes de la directiva del club cercanas al diario apuntan a que el Real Madrid pagará los 80 millones de euros de la cláusula para hacerse con Nico Paz el próximo verano.

Por ahora, se trata solo de informaciones, y habrá que esperar para ver qué decide oficialmente el club blanco sobre uno de los jugadores más destacados del panorama futbolístico actual.

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Como: Nico es nuestro al 100 %

Carlalberto Ludi, director deportivo del Como, aseguró que el joven talento argentino Nico Paz sigue siendo, por ahora, jugador de su club al 100 %, aunque reconoció la existencia de una opción de recompra en el futuro a favor de su anterior club, el Real Madrid.

Las declaraciones de Ludi zanjan el debate sobre el futuro del talento argentino, que se ha erigido en una de las grandes figuras de la Champions League esta temporada tras sumar 3 goles y 5 asistencias en 4 partidos, entre ellos dos goles y una asistencia en la histórica victoria del Como ante el Manchester United por 4-1.

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El extraordinario nivel del joven futbolista ha despertado el interés de gigantes de la Premier League como el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal, mientras el Real Madrid tiene la opción de recuperarlo hasta 2027.

Ludi se refirió así a los reiterados rumores, según recoge Tuttomercato: «Me pongo en el lugar de la afición del Como: cada noviembre y cada marzo, y no sé si es especulación mediática o se debe a otros motivos, salen informaciones que aseguran que el Real Madrid se lleva de vuelta a casa a todos los jugadores. Este año hablan de Jacobo Ramón y, durante las dos próximas temporadas, hablarán de Nico Paz».

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El director deportivo del Como añadió: «La verdad es que el pasado verano cerramos una operación excelente: Nico Paz es jugador del Como al 100 %. Pero el Real Madrid conserva el derecho de recompra hasta una fecha determinada y dentro del mercado de fichajes, algo muy normal en este tipo de contratos».