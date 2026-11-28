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El Brighton & Hove Albion tiene a Artem Stepanov muy arriba en su lista de objetivos. Otros clubes de la Premier League también pretenden al delantero ucraniano del FC Utrecht, según informa Sky Sports.

Stepanov, de apenas 19 años, ha destacado en el FC Utrecht durante el último año. El club de Utrecht volvió a incorporarlo cedido por el Bayer Leverkusen en verano.

En las negociaciones, el FC Utrecht consiguió incluir una opción de compra. Según BILD, su importe es de cuatro millones de euros.

El FC Utrecht podría fichar a Stepanov en propiedad por esa cantidad y después vendérselo al Brighton con beneficios. El club empleó la misma fórmula cuando vendió a Ryan Flamingo al PSV.

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Según Transfermarkt, el delantero de 19 años ya vale diez millones de euros. Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton, es un gran admirador del delantero ucraniano y quiere hacerse con sus servicios.

Stepanov comenzó con fuerza la actual temporada de la VriendenLoterij Eredivisie. Marcó cinco goles en los cinco primeros partidos, antes de que una lesión de tobillo frenara su racha.

La lesión le mantuvo varias semanas de baja, por lo que también tuvo que posponer su debut con la selección de Ucrania.

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Sky Sports no aclara en su artículo si el Brighton quiere ficharlo este invierno o esperar al mercado de verano.

Stepanov se enfrentará con el FC Utrecht al ADO Den Haag el domingo por la tarde. Mark Otten estará en el banquillo como entrenador interino.