El Manchester United quedó eliminado de forma dolorosa este miércoles por la noche en la Carabao Cup. En su propio estadio se puso rapidísimo 2-0 por delante, pero acabó perdiendo 2-3 ante el Brighton & Hove Albion tras una remontada sensacional.

Un Manchester United con muchos cambios salió disparado y solo necesitó ocho minutos para abrir el marcador. El joven de 19 años Shea Lacey recibió el balón en el área de Youri Tielemans, se hizo un hueco para el disparo y colocó la pelota de maravilla en el palo corto: 1-0.

El conjunto local no quería quedarse ahí y, en un abrir y cerrar de ojos, también llegó el segundo gol. Tras una pérdida de balón de Brighton, Marcus Rashford aceleró, su remate fue rechazado en primera instancia, pero el rechace de Mason Mount fue imparable.

Después de eso, el United pudo levantar un poco el pie del acelerador, y eso se tradujo en varios momentos peligrosos ante la portería del guardameta copero Karl Darlow. El disparo lejano de Olivier Boscagli se marchó rozando el larguero, Malick Yalcouyé disparó fuera por poco tras una peligrosa salida y Pascal Gross, desde cerca, apuntó un poco demasiado alto.

Aun así, los Seagulls se metieron de nuevo en el partido antes del descanso. Un balón largo fue calculado fatal por Ayden Heaven y, como Darlow se negó a salir de su portería, el balón acabó en Charalampos Kostoulas. El delantero griego se encontró en un ángulo complicado, pero aun así logró empujar la pelota al fondo de la red: 2-1.

Tras el descanso, todo salió mal para el United. Después de una pérdida de balón en campo propio, Gross aprovechó para hacer el 2-2 y, por si eso no fuera suficiente, poco después también llegó el 2-3. Maxim De Cuyper apareció en el lugar adecuado y pudo adelantar al Brighton desde cerca. Una remontada sensacional, por tanto, de los visitantes y pitidos desde la grada de Old Trafford.

Michael Carrick vio venir la tormenta y decidió dar entrada a Bruno Fernandes. El United aumentó la presión, con una ocasión enorme para Rashford, pero falló en el mano a mano ante Jason Steele. Así se impuso el Brighton en Old Trafford.