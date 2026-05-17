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Brian Brobbey brilla con el Sunderland, mientras Brighton y Brentford sufren reveses en la lucha por Europa

Everton vs Sunderland
Everton
Sunderland
Premier League
Leeds vs Brighton
Leeds
Brighton
Brentford vs Crystal Palace
Brentford
Crystal Palace
B. Brobbey
J. van Hecke

El domingo por la tarde el Sunderland dio un paso hacia los puestos europeos. Gracias a un gol de Brian Brobbey, los Black Cats sumaron tres puntos mientras sus rivales directos fallaban.

El conjunto de Régis Le Bris visitó Liverpool para medirse al Everton y mantener vivas sus opciones europeas. El Sunderland se quedó por detrás en el marcador justo antes del descanso tras un disparo lejano de Merlin Röhl que se desvió: 1-0.

Tras el descanso, Brobbey igualó el marcador en el 59’ tras ganar el duelo a Tarkowski y rematar con enorme potencia: 1-1.

Con Roefs y Geertruida en el once, los visitantes siguieron apretando y los tantos de Le Fée e Isidor sentenciaron el 1-3 final.

Brentford y Brighton

El Brentford solo empató en casa ante el Crystal Palace: encajó pronto un penalti transformado por Ismaila Sarr, pero igualó justo antes del descanso por medio de Dango Ouattara.

Poco después del descanso, Adam Wharton volvió a adelantar a los londinenses (52’). Ouattara, de nuevo asistido por Van den Berg, estableció el 2-2 final. El Brentford cedió dos puntos.

El Brighton sufrió un revés en su lucha por Europa. En el minuto 90+6, Jan-Paul van Hecke, titular junto a Joël Veltman y Bart Verbruggen, cedió un balón atrás demasiado corto. Dominic Calvert-Lewin lo interceptó y marcó el 1-0.

El central cedió el balón demasiado corto a su compatriota Verbruggen y, en el 90+6, Dominic Calvert-Lewin lo recogió y marcó el 1-0.

La pérdida de puntos de ambos equipos ha intensificado la lucha por las plazas europeas.


Clasificación

Equipo

Partidos jugados

Puntos

6 (Liga Europa)

AFC Bournemouth

36

55

7 (Liga Europea)

Brighton

37

53

8 (Play-offs de la Conference League)

Brentford

37

52

9

Sunderland

37

51

10

Chelsea

36

49

* Una plaza europea más podría liberarse si el Aston Villa gana la final de la Europa League.

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