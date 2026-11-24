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El Tribunal de Arbitraje Deportivo zanjó la polémica sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, apoyándose en fundamentos jurídicos relacionados con la autoridad del árbitro sobre el terreno de juego.

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La selección senegalesa se había proclamado campeona el pasado 18 de enero en Rabat, la capital marroquí, tras un partido marcado por hechos excepcionales: sus jugadores abandonaron el terreno de juego durante 14 minutos en protesta por la concesión de un penalti a favor de Marruecos en los minutos finales, antes de regresar para completar el encuentro, detener el lanzamiento y marcar después el gol de la victoria en la prórroga.

Tras el partido, la parte marroquí impugnó el resultado, pero su primera apelación no prosperó, hasta que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol decidió anular el resultado del encuentro y dar por retirada y perdedora a la selección senegalesa, basándose en el artículo 82 del reglamento del torneo, que regula los casos de retirada, negativa a jugar o abandono del terreno de juego antes del final del partido sin autorización del árbitro, y cuyo texto dice: «Si un equipo se retira de la competición por cualquier motivo, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del partido oficial sin autorización del árbitro, será considerado perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso».

El citado artículo establece que el equipo será considerado perdedor y eliminado definitivamente de la competición si se retira por cualquier motivo, no se presenta al partido, se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del tiempo reglamentario sin la autorización del árbitro. Esa fue la base jurídica en la que se apoyó el Comité de Apelación en su anterior decisión de conceder a Marruecos la victoria administrativa.

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revisó la decisión tras la apelación de Senegal y concluyó que el árbitro no cometió ningún error jurídico, algo ligado al fondo del caso: la gestión de los hechos ocurridos durante el partido y las decisiones que tomó el colegiado al dirigirlo, incluida la reanudación del juego tras el regreso de los jugadores al terreno de juego.

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En un breve comentario tras conocerse este martes el fallo, que devolvió el título a la selección senegalesa, Matthieu Reeb, secretario general del TAS, declaró a la agencia Reuters: «El panel del Tribunal de Arbitraje Deportivo concluyó que el árbitro no cometió ningún error jurídico».

Según los fundamentos de la sentencia, la decisión del Comité de Apelación africano ya no está en vigor, después de que el tribunal anulara la sanción que suponía dar por retirada a Senegal y ratificara el resultado del encuentro que la selección senegalesa decidió sobre el césped, poniendo así fin a un litigio que se ha prolongado unos diez meses desde la final.

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La decisión del tribunal reafirma la importancia de respetar las decisiones arbitrales relativas a los hechos del partido, sin cerrar la puerta a la exigencia de responsabilidades legales dentro de las competencias de los órganos jurisdiccionales, lo que sitúa lo ocurrido en la final de Rabat en un debate más amplio sobre la autoridad del árbitro y la forma de gestionar las protestas de los jugadores durante los partidos.

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