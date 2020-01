Brayan Gil: “Europa es otro nivel, están adelantados a unos dos pasos de El Salvador”

El delantero habló de su nueva experiencia en Bélgica.

Brayan Gil firmó hace un par de semanas con el KAA Gent de , uno de los equipos más grandes del fútbol europeo. El exdelantero de FAS todavía no juega con el primer equipo, ya que de momento está en la Sub 21 del club porque debe ponerse al mismo nivel que sus compañeros en la parte física.

Sobre su experiencia en el fútbol europeo, Brayan Gil contó: “Europa es otro nivel, están adelantados a unos dos pasos de El Salvador, todo es muy rápido, mientras en El Salvador es más lento, en cambio acá es rápido y con físico”.

Para que Gil pueda jugar con la Selección de El Salvador necesita esperar cinco años, pero si lo llaman de podría aceptar el llamado: “Al menos ya sé que en el caso de El Salvador me llamarían hasta los 23 años, mi prioridad es El Salvador, pero si desde Colombia me llaman antes, creería que me lanzaría de ese lado, porque esperar ese lapso de tiempo es difícil”.