Brayan Cortés saca a relucir sus habilidades aéreas con un escorpión

El meta colocolino, número 2 en Copa América por detrás de Gabriel Arias, vuela en las prácticas de Chile -y emula a Higuita-.

"Justo Carlitos Parra, que como todos saben es un buen fotógrafo, me captó justo en el aire. Fue de un momento para otro. Me vio que salió un balón de mi profesor de arqueros y después me hizo repetir Carlitos y justo me tomó la foto haciendo el escorpión. Fue un momento de diversión y siempre trato de hacerlo, en lo hice, en también y me queda como recuerdo en la Selección". Es la palabra de Brayan Cortés, arquero suplente de , sobre la gran maniobra aérea al estilo de Higuita, que se viralizó en las últimas horas.

Brayan Cortés sorprendió en con un escorpión que revolucionó a los medios

¿Cuál es la historia detrás de esta fantasía?

Hablamos con el protagonista y el artista



https://t.co/seP6aZg0O9 vía @YouTube pic.twitter.com/zPeFhB6KTU — Selección Chilena (@LaRoja) June 22, 2019

El hecho ocurrió tras una de las últimas prácticas de la semana en que el bicampeón de América le mostró al mundo que tiene algo por decir en . Lo avalan el par de triunfos, primero sobre Japón y luego ante Ecuador, que lo certificaron entre los ocho mejores. Gabriel Arias, el titular, fue objeto de las críticas la noche del viernes, en la que cometió un penal y cometió una mínima falta fuera del área que pudo haberlo sacado del juego en el Arena Fonte Nova.