Brasil vs. Perú, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Ambos equipos se encuentran por segunda vez en la competencia buscando un cupo a la gran final en el Estadio Maracaná.

Brasil y Perú se enfrentan este lunes por segunda vez en la Copa América 2021 en busca del primer boleto para la gran final del torneo que se llevará a cabo en el mítico Estadio Maracaná.

Y es que ambos representativos se vieron las caras por la segunda fecha del Grupo B, con el elenco de Tite goleando por 4-0 a la Bicolor gracias a los tantos de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison en el mismo escenario de la primera semifinal: Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

El Scratch llega a esta cita tras dejar en el camino a Chile por 1-0, mientras que los de Ricardo Gareca se instalaron en esta instancia luego de vencer, por la vía de los lanzamientos penales, a Paraguay. El árbitro del compromiso será el chileno Roberto Tobar, el mismo que estuvo en la final que protagonizaron ambos elencos en la versión de 2019.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES BRASIL VS. PERÚ?

El encuentro correspondiente a la primera semifinal de Copa América se juega este lunes 5 de julio a las 20:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 19:00 de Chile y 18:00 en México y Colombia.

PARTIDO Brasil - Perú FECHA Lunes, 5 de julio ESTADIO Olímpico Nilton Santos HORA 20:00 hora Argentina; 19:00 hora Chile; 18:00 hora Colombia y México; 01:00 hora España

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL BRASIL VS PERÚ?

MÉXICO TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El choque entre Uruguay y Paraguay se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES