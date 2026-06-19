El 1-1 entre Brasil y Marruecos mostró el choque entre la calidad individual brasileña, aún sin cohesión, y la sólida organización colectiva marroquí, inferior en talento.

Brasil salió con un 4-2-3-1: Allison bajo palos; Ibáñez, Marquinhos, Gabriel y Santos en defensa; Casemiro y Guimarães como doble pivote; y Paquetá, Raphinha y Vinícius detrás de Thiago.

Marruecos respondió con Bono bajo palos, Mazraoui, Riad, Diop y Hakimi en defensa, Aynaoui, Bouaddi y Ounahi en el medio, y El Khannous, Saibari y Díaz en ataque.

Los primeros 30 minutos de dominio de Marruecos dejaron a Brasil atónito

Aunque Marruecos llegaba como underdog y Brasil partía como gran favorito, los norteafricanos impusieron un ritmo vertiginoso de transición y un bloque defensivo compacto que pronto dio resultado.

Destacó el joven Bouaddi, que dirigió el centro del campo con intensidad.

Marruecos defendió con un bloque central compacto de 4-4-2, manteniendo la distancia mínima entre sus líneas.

Substack

En lugar de presionar alto, protegieron el centro, bloquearon pases hacia el medio, presionaron cuando Brasil retrocedía y orientaron el juego rival hacia las bandas.

Esa estrategia les dio la ventaja: desviaron la construcción de Brasil hacia la banda izquierda, recuperaron el balón tras una mala combinación local y, en un contraataque fulminante, Díaz asistió a Saibari, que batió al portero.

Una ventaja merecida que mostró la capacidad de Marruecos para pasar del defensa al ataque en segundos tras robar el balón.

Brasil, lleno de errores, sufrió para imponerse con y sin balón.

Su principal problema no fue la tenencia, sino la progresión: le faltó cohesión en el centro del campo y, en muchos momentos, no logró hacer avanzar el balón con claridad.

Intentaba construir con un 3-2: tres centrales (Santos, Gabriel y Marquinhos) y un mediocampista adelantado, Ibáñez. El problema no era el sistema, sino las grandes distancias entre líneas.

Substack

Con balón, Casemiro y Guimarães controlaron el centro del campo, pero sufrieron al construir el juego desde atrás. Eso provocó pérdidas de balón y la incapacidad de superar líneas, complicando el avance de Brasil.

Sin balón, su estructura defensiva fue un desastre: Marruecos, con su fluido juego de posesión, los desbordó una y otra vez, y el centro del campo brasileño solo pudo perseguir sombras. Aparecieron huecos que la pareja de centrocampistas no logró tapar, evidenciando un problema tanto táctico como de plantilla.

Las limitaciones de Casemiro, más lentos sus movimientos, se hicieron notorias antes de ser reemplazado por Fabinho al inicio del segundo tiempo. Para entonces Ancelotti ya había advertido la debilidad brasileña en el centro del campo y las bandas, zonas que Marruecos atacó sin pausa.

La brillantez individual de Vinicius disimuló las dificultades de Brasil en el último tercio.

Sin un facilitador en el último tercio, sus ataques se diluían antes de crear verdadero peligro.

Por «creador de juego» entiendo un enlace capaz de unir centro del campo y ataque, recibir bajo presión, asociarse y activar los desmarques de Vinicius y Raphinha, dos de los mejores en Europa. Sin ese perfil, los ataques se diluían con frecuencia.

Igor Thiago, a pesar de sus cualidades, no encaja en ese perfil: es un ‘9’ clásico que espera el balón en lugar de moverse para conectar el juego.

Cunha, un ariete capaz de aportar ese equilibrio, fue la gran ausencia; su entrada habría dado más peso a la delantera que la de Igor Thiago, perfil más de revulsivo para la segunda parte.

CONCLUSIÓN

A pesar de su calidad individual, Brasil mostró viejos problemas: falta de precisión en la construcción y vulnerabilidad defensiva tras la pérdida. Ante rivales de élite, estas carencias pueden ser costosas.

Marruecos, ordenado, disciplinado y letal en transiciones, igualó condiciones con una de las selecciones más talentosas del mundo y confirmó su prestigio táctico. No fue suerte, sino un plan ejecutado con precisión.