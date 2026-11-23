Cómo ver el Brasil sub-17 vs Tanzania sub-17 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde puede resultar útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

México VIX Estados Unidos Fubo

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 2 24 nov 2026 - 10:00

Brasil sub-17 se enfrenta a Tanzania sub-17 en un partido del Grupo I del Mundial sub-17. La sede y la ciudad aún no se han confirmado.

Brasil llega en buena forma. Ganó 2-1 a Irlanda sub-17 el 21 de noviembre y lidera el grupo.

Ese resultado da al combinado sudamericano una buena base y una posición desde la que controlar la clasificación. Para un equipo con su reputación, cualquier actuación que no vuelva a ser sólida supondría una decepción.

Tanzania sub-17 llega tras empatar 2-2 con Costa Rica sub-17 ese mismo día. Fue su partido más reciente en la competición.

Ese punto le deja en el tercer puesto del Grupo I. Buscará un resultado positivo ante el líder del grupo para ascender en la clasificación.

Los aficionados que busquen el horario, el canal de televisión y los detalles de la retransmisión en directo encontrarán la información más reciente a continuación.

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