Brasil se sumerge en el luto... La prensa arremete contra Ancelotti y Neymar tras la catástrofe

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 provocó un shock nacional y críticas en los medios, que culparon al seleccionador Carlo Ancelotti y a varias estrellas, con Neymar a la cabeza.

La derrota ante Noruega eliminó sus opciones de título y alargó el periodo más largo sin ganar un Mundial desde su primer entorchado. Para Neymar y su generación fue el emotivo adiós: el astro lloró sobre el césped al final del partido.

Noruega, liderada por Erling Haaland, eliminó a uno de los favoritos y firmó la sorpresa del torneo.

Globo lo resumió así: «Haaland impuso su dominio y Brasil pagó el precio».

Los medios de la cadena Globo Esporte destacaron el impacto decisivo de Haaland con el titular: «Haaland domina... Brasil cae ante Noruega y sufre su mayor periodo sin ganar un Mundial», y luego añadió: «Haaland impone su dominio sobre Brasil».

Además de elogiar a la estrella noruega, la cadena culpó al rendimiento brasileño: el analista Rodrigo Coutinho apuntó que «la complacencia y la falta de precisión» fueron las causas principales de la eliminación.

Haaland, «el imparable», pone fin a la carrera de Neymar.

Por su parte, ESPN Brasil lo describió como «el cyborg» y tituló: «Brasil se derrumba ante el imparable Haaland y dice adiós al Mundial tras su sexta derrota consecutiva ante una selección europea».

El reportaje también destacó la última participación de Neymar en un Mundial, señalando que el capitán de la selección brasileña vivió un final doloroso, tras jugar solo 55 minutos y marcar un gol en los últimos compases que no bastó para cambiar el resultado, antes de abandonar el campo sumido en lágrimas.

El columnista Paulo Kobos fue más mordaz y calificó la caída como «un nuevo y triste capítulo en la historia del fútbol brasileño, que se desvanece poco a poco». Añadió que «el fracaso de Brasil en el Mundial 2026 no fue ninguna sorpresa».

Criticó la convocatoria de Neymar, que tildó de «extraña», y calificó la labor de Carlo Ancelotti en el torneo de «catastrófica».

Ancelotti se vino abajo por culpa de Neymar.

La web UOL también criticó al técnico italiano: el periodista Arnaldo Ribeiro habló de «una actuación desastrosa en un partido decisivo».

Criticó los cambios del técnico, sobre todo el último: «Cuando sacó a Endrick y a Neymar para complacer a la afición, destrozó al equipo».

Para cerrar, lanzó la frase más comentada tras el partido: «No fue Neymar quien murió mientras abrazaba a Ancelotti, sino Ancelotti quien murió mientras abrazaba a Neymar».

«La peor versión de Ancelotti» y críticas a sus cambios tácticos.

En otro reportaje, Pedro López y Thiago Arantes afirmaron que esta selección brasileña mostró «la peor actuación en un Mundial desde 1990, también la peor de la trayectoria de Carlo Ancelotti al frente de un equipo de primera línea».

Mauro César Pereira responsabilizó a Ancelotti del colapso y afirmó que sus cambios, sobre todo la entrada de Neymar, desestabilizaron al equipo en los minutos finales.

«Escándalo»: duras críticas a Neymar y a la generación actual

La periodista Mili Lacombe tituló su artículo: «Brasil: pequeña, cobarde, sumisa, ridícula y vergonzosa».

Criticó la vuelta de Neymar y calificó su presencia de «escándalo».

También criticó a la actual generación: «Esta no es la Brasil del pueblo, sino la Brasil del poder, individualista hasta perder su identidad».

La eliminación abre interrogantes sobre el futuro de la selección, el destino de Carlo Ancelotti y el posible fin de la era Neymar.