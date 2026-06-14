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Muhammad Sharaf Eldeen

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Brasil consolida su récord histórico de goles en el Mundial... y Alemania le pisa los talones

Brazil vs Marruecos
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Alemania vs Curacao
Alemania
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Vinicius Junior
Brasil
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EE. UU.
Alemania
Curazao

La selección alemana se enfrentará a Curazao este domingo

La selección brasileña batió su récord como la más goleadora de la Copa del Mundo tras el gol de Vinícius Júnior contra Marruecos, que acabó 1-1 el sábado por la noche en la costa este de EE. UU., en la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026.

La Seleção llegó a 238 goles en Copas del Mundo, superando los 232 de Alemania.

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Lejos de Brasil y Alemania, Argentina suma 152 goles, Francia 136, Italia 128, España 108 e Inglaterra 104.

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Alemania
ALE
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Curacao
CUW

Holanda suma 96, Uruguay 89 y Hungría 87.

Alemania, tetracampeona, debutará el domingo ante la debutante Curazao en el Grupo E, que completan Costa de Marfil y Ecuador.

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