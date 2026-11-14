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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Brasil cae ante Japón: no basta Vinicius y los japoneses ganan 3-2. Ancelotti, furioso, entra en el campo y es expulsado por protestar junto a Rapinha

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Duro revés para el Brasil de Carlo Ancelotti. La selección brasileña cayó por 3-2 ante Japón en un amistoso disputado en Singapur. Hubo protestas al final del partido: el seleccionador italiano y Raphinha fueron expulsados por protestar.

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Pasó de todo en el Singapore National Stadium , donde Japón se impuso a Brasil en un amistoso cargado de emociones. Los sudamericanos alinearon desde el inicio a dos jugadores que militan en Italia, Wesley y Carlos Augusto, uno por la banda derecha y el otro por la izquierda, pero los japoneses salieron mejor. A los 20 minutos, el marcador ya era de 2-0 gracias a los goles de Kubo en el 15 y de Nakamura en el 19.

Contra las cuerdas, Brasil reaccionó con un doblete espectacular de Vinicius, autor de un gran gol desde fuera del área, con un potente disparo desde 25 metros que batió a Suzuki, y de un remate con efecto imparable. Las dos grandes acciones del jugador del Real Madrid, en los minutos 33 y 75, parecían encaminar el partido hacia el empate. Ancelotti también había recurrido a Endrick, que entró por Raphinha a 20 minutos del final. Pero en el tramo final, en el 91, llegó el mazazo.

El gol del definitivo 3-2 lo firmó Sakamoto y fue muy protestado por Brasil por una presunta falta sobre Joao Gomes no señalada al inicio de la jugada que acabó en el gol de Japón. Según informa Globo, Carlo Ancelotti y Raphinha prácticamente invadieron el campo para protestar ante el árbitro, que expulsó a ambos. El resultado, sin embargo, no cambió y Japón pudo tomarse una pequeña revancha ante Brasil, que lo había eliminado en los últimos Mundiales.

Escrito porSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.