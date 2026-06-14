Brasil aumenta su ventaja al frente de la clasificación de goleadores del Mundial, mientras Alemania le sigue de cerca

La selección brasileña batió su récord de goles en Copas del Mundo tras el tanto de Vinicius Junior contra Marruecos, que acabó 1-1 el sábado por la noche en la costa este de EE. UU., en la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026.

La Seleção llegó a 238 goles, superando los 232 de Alemania.

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Lejos de Brasil y Alemania, Argentina suma 152 goles, seguida de Francia (136), Italia (128), España (108) e Inglaterra (104).

Holanda suma 96, Uruguay 89 y Hungría 87.

Alemania, tetracampeona, debutará el domingo ante la debutante Curazao en el Grupo E, donde también están Costa de Marfil y Ecuador.