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Muhammad Sharaf Eldeen

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Brasil aumenta su ventaja al frente de la clasificación de goleadores del Mundial, mientras Alemania le sigue de cerca

Brazil vs Marruecos
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Alemania vs Curacao
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Curazao

La selección alemana se enfrentará a Curazao este domingo

La selección brasileña batió su récord de goles en Copas del Mundo tras el tanto de Vinicius Junior contra Marruecos, que acabó 1-1 el sábado por la noche en la costa este de EE. UU., en la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026.

La Seleção llegó a 238 goles, superando los 232 de Alemania.

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Lejos de Brasil y Alemania, Argentina suma 152 goles, seguida de Francia (136), Italia (128), España (108) e Inglaterra (104).

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Alemania
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Curacao
CUW

Holanda suma 96, Uruguay 89 y Hungría 87.

Alemania, tetracampeona, debutará el domingo ante la debutante Curazao en el Grupo E, donde también están Costa de Marfil y Ecuador.

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