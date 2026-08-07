Julian Brandt espera con ganas su primer encuentro con Peter Bosz como jugador del Ajax. El flamante fichaje del conjunto de Ámsterdam trabajó en el Bayer Leverkusen con el actual entrenador del PSV y desde entonces ha mantenido contacto con él prácticamente cada año, según cuenta en una entrevista con Voetbal International y De Telegraaf.

«Jugué a las órdenes de Peter Bosz en el Bayer Leverkusen y de verdad lo valoro muchísimo. Me encanta su estilo», cuenta Brandt. El centrocampista alemán guarda muy buenos recuerdos de su etapa con el técnico neerlandés.

Incluso después de su etapa juntos en Leverkusen, el contacto se mantuvo. «Desde entonces hemos tenido contacto todos los años, también cuando Peter estaba en Lyon, por ejemplo. Es una muy buena persona, pero también un entrenador exigente».

Bosz y Brandt volverán a verse esta temporada, aunque como rivales en la Eredivisie. «A principios de septiembre nos enfrentaremos, va a ser bonito», afirma el internacional alemán en 48 ocasiones.

«Peter también ha trabajado aquí en Ámsterdam, por supuesto, y también ha trabajado con Jordi (en el Maccabi Tel Aviv israelí, N. de la R.), así que ¡el mundo es un pañuelo!»

Según el alemán, no existe ninguna rivalidad personal entre ambos. «El mundo del fútbol es muy pequeño. Peter es una persona fantástica, así que creo que sobre todo se alegra por mí», prosigue Brandt. «Pero, por supuesto, también es un entrenador ambicioso que quiere ser campeón con el PSV por cuarta vez consecutiva. Es lógico. Trabaja duro para ello».

Brandt no pidió consejo a Bosz antes de su fichaje por el Ajax. «No le pregunté necesariamente sobre el Ajax, porque cuando hablé con Jordi y Míchel, eso fue suficiente para mí». Además, desde su firma en Ámsterdam, Brandt y Bosz aún no han tenido contacto.

Eso probablemente cambiará cuando Ajax y PSV se enfrenten en septiembre. «Cuando Ajax y PSV se enfrenten en septiembre, tengo ganas de volver a verle. No hay absolutamente ninguna hostilidad».