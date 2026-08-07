Julian Brandt espera con ganas su primer reencuentro con Peter Bosz como jugador del Ajax. El flamante fichaje del conjunto de Ámsterdam coincidió en el Bayer Leverkusen con el actual entrenador del PSV y desde entonces ha mantenido contacto con él prácticamente cada año, según contó en declaraciones a Algemeen Dagblad, Voetbal International y De Telegraaf.

“Jugué a las órdenes de Peter Bosz en el Bayer Leverkusen y lo valoro muchísimo. Me encanta su estilo”, cuenta Brandt. El centrocampista alemán guarda muy buenos recuerdos de su etapa junto al técnico neerlandés.

Incluso después de su etapa conjunta en Leverkusen, el contacto se mantuvo. “Desde entonces hemos tenido contacto todos los años, también cuando Peter estaba en Lyon, por ejemplo. Es una gran persona, pero también un entrenador exigente”.

Bosz y Brandt volverán a verse las caras esta temporada, aunque como rivales en la Eredivisie. “A comienzos de septiembre estaremos uno frente al otro, será bonito”, señaló el internacional alemán, que ha sido 48 veces internacional.

“Peter también trabajó aquí en Ámsterdam, claro, y también trabajó con Jordi (en el Maccabi Tel Aviv israelí, nota de la redacción), así que ¡el mundo es un pañuelo!”.

Según el alemán, no existe ningún tipo de rivalidad personal entre ambos. “El mundo del fútbol es muy pequeño. Peter es una persona fantástica, así que creo que sobre todo se alegra por mí”, continuó Brandt. “Pero, por supuesto, también es un entrenador ambicioso que quiere ser campeón con el PSV por cuarta vez consecutiva. Es lógico. Trabaja duro para ello”.

Brandt no pidió consejo a Bosz antes de fichar por el Ajax. “No le pregunté específicamente por el Ajax, porque cuando hablé con Jordi y Míchel, eso ya fue suficiente para mí”. Además, desde que firmó en Ámsterdam, Brandt y Bosz no han vuelto a tener contacto.

Eso probablemente cambiará cuando Ajax y PSV se enfrenten en septiembre. “Cuando Ajax y PSV se enfrenten en septiembre, tengo ganas de volver a verlo. No hay absolutamente ninguna hostilidad”.