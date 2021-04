Braithwaite, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Barcelona

El delantero danés sufre un esguince de tobillo y estará de baja varios partidos en el tramo decisivo de LaLiga para los blaugranas.

Malas noticias para el Barcelona. Martin Braithwaite se ha lesionado y será baja en los próximos partidos del club blaugrana en LaLiga. El ex del Leganés ha sufrido un esguince de tobillo durante el entrenamiento y tendrá que parar. Aunque no suele ser habitual en el once titular, Koeman suele tirar de él en las segundas partes para refrescar al equipo y ha demostrado ser un revulsivo útil.

Braithwaite, lesionado: Qué tiene

"El jugador del primer equipo Martin Braithwaite tiene un esguince en el tobillo derecho que se ha hecho durante el entrenamiento de hoy. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", explica el comunicado del Barcelona.

Cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Barcelona

El delantero danés estará al menos dos semanas de baja y se perderá varios partidos con el Barcelona. Ya está descartado para los dos partidos de LaLiga de esta semana ante el Getafe y el Villarreal. También tendrá complicado jugar los dos compromisos ligueros de la siguiente semana ante Granada y Valencia.

Braithwaite podría estar de vuelta para los últimos cuatro partidos de LaLiga empezando por el trascendental partido ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou en el que estará en juego la lucha por el título.