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Brahim Diaz Real Madrid 2025Getty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Brahim Díaz y dos nuevos fichajes: la alineación del Real Madrid para enfrentar al La Coruña

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Amistosos
B. Diaz
J. Mourinho
España
Marruecos
Portugal

El conjunto blanco se prepara para las pruebas oficiales

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentar a su anfitrión, el Deportivo de La Coruña, esta tarde del miércoles en el estadio Abanca-Riazor, en un partido amistoso de preparación de cara a la nueva temporada (2026-2027).

Mourinho apostó por la estrella marroquí, Brahim Díaz, en la línea de ataque junto a los brasileños Vinícius Júnior y Endrick.

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La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Andriy Lunin.

Amistosos
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
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Real Madrid
RMA
Primera División
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Deportivo de A Coruna
COR
Elche crest
Elche
ELC

Defensa: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Centro del campo: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Ataque: Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick.

En la alineación destacaron los dos nuevos fichajes del conjunto merengue: el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

Mourinho trabaja con fuerza junto a su equipo para afrontar la nueva temporada de la manera correcta, con la esperanza de compensar los fracasos de la pasada campaña tanto en el plano nacional como en el europeo.

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